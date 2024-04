Zion Williamson donne enfin la parole à la défense

Après une défaite contre les Blazers, le 10 novembre, Zion Williamson s’était retrouvé au centre des critiques. La raison ? Sa défense. Ou plutôt, son absence de défense. La star des Pelicans avait souvent été débordée, en un-contre-un, sans faire beaucoup d’efforts.

Ses rotations et sa communication défaillante en dernier quart-temps furent aussi pointées du doigt, obligeant le joueur à réagir après la rencontre, pour justement se défendre (sans mauvais jeu de mot) devant ces observations.

« Je pense que quand les gens regardent les matches à la télévision, ils ne savent pas tout », avait répondu le All-Star, pour The Athletic. « Mes coaches me disent de faire certaines choses, de défendre comme ça. Ce n’est pas que je ne défends pas, mais je suis les consignes. »

Zion Williamson n’a jamais été très concerné en défense depuis le début de sa carrière, mais imaginer que Willie Green et son staff voulaient qu’ils soit si mou dans ce domaine, c’était tout de même peu probable… Même CJ McCollum convenait que son coéquipier devait faire plus.

« C’est comme ça qu’on se construit un caractère. Ce n’est pas censé être facile, c’est censé être difficile. Il faut passer par des critiques et des zones de turbulences. Maintenant, il s’agit de répondre. »

« Quand il monte d’un cran en défense, on devient une bien meilleure équipe »

La réponse est arrivée ces derniers jours. Brandon Ingram est absent depuis quatre matches, et pour compenser, Zion Williamson est brillant offensivement, on le sait, mais aussi en défense. Il tourne à 2 interceptions et 1.8 contre de moyenne dans les quatre succès consécutifs de son équipe.

« Cela nous donne de l’énergie, cela nous permet de courir, de jouer en transition », analyse CJ McCollum. « Quand il monte d’un cran en défense, on devient une bien meilleure équipe. C’est ce que font les grands joueurs. Il montre qu’il est complet, il domine avec sa puissance et pas seulement en marquant. »

Outre l’impact statistique avec les ballons volés et les tirs repoussés, on a vu l’ancien de Duke résister en un-contre-un face à un Shai Gilgeous-Alexander ou un Pascal Siakam. Une attitude bien plus tranchante que celle affichée contre les Blazers il y a quelques semaines.

De quoi recevoir logiquement les compliments de ses coéquipiers.

« Je lui ai dit qu’il faisait des efforts supplémentaires en défense », raconte l’ancien arrière de Portland. « Il m’a dit qu’il avait remarqué qu’il devait s’améliorer dans ce domaine, que ce qu’il réalisait en attaque, il ne le faisait pas en défense. Il ne bougeait pas assez, ne tentait pas de contrer des tirs, de sauver des ballons. Désormais, il est bien plus impliqué. »

Zion Williamson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 NOP 24 28 58.3 42.9 64.0 2.7 3.6 6.3 2.1 1.8 0.7 2.5 0.4 22.5 2020-21 NOP 61 33 61.1 29.4 69.8 2.7 4.5 7.2 3.7 2.2 0.9 2.7 0.6 27.0 2022-23 NOP 29 33 60.8 36.8 71.4 2.0 5.0 7.0 4.6 2.2 1.1 3.4 0.6 26.0 2023-24 NOP 65 31 58.1 35.7 69.4 1.7 4.0 5.8 5.0 2.3 1.0 2.7 0.6 22.8 Total 179 32 59.7 34.6 69.2 2.3 4.3 6.5 4.1 2.2 0.9 2.8 0.6 24.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.