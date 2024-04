Passes en carrière : LeBron James touché de passer Magic Johnson

En attendant de dépasser Kareem Abdul-Jabbar pour devenir le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA, LeBron James grimpe dans d’autres catégories, et cette nuit, il est devenu le 6e meilleur passeur de l’histoire. Et c’est tout un symbole puisque l’ailier des Lakers a dépassé Magic Johnson, son modèle, et véritable légende des Lakers. Peut-être le meilleur meneur de jeu de l’histoire, et LeBron sait qu’il n’est pas un joueur comme un autre aux Lakers.

« Je ne me compare pas à Magic dans cette franchise… Ce qu’il a fait, c’est… pffff… Lui, Worthy, Kobe, Shaq… Ces gars-là symbolisent cette franchise, mais c’est simplement cool, comme toujours, de voir mon nom aux côtés des plus grands » avait-il déclaré cette semaine, en apprenant qu’il pouvait dépasser Magic.

C’est à huit minutes de la fin du match face aux Bucks que LeBron James a réalisé cette passe « historique », et il en ajoutera deux de plus pour porter son total à 10 144 passes en carrière. Il est désormais le 6e passeur le plus prolifique de l’histoire de la ligue, avec en ligne de mire dans les prochaines semaines Mark Jackson (4e) et Steve Nash (5e), qui ne sont pas très loin (10 334 pour le premier, 10 335 pour le second).

Souvent comparé à Magic Johnson pour son altruisme, LeBron James est évidemment très fier de le dépasser. Surtout dans le secteur où l’ancien meneur des Lakers avait été à la première place, avant de se faire dépasser par John Stockton, puis Mark Jackson, Jason Kidd, Steve Nash et Chris Paul.

« La façon dont Magic abordait le jeu était très contagieuse » estime LBJ. « Ses coéquipiers adoraient jouer avec lui parce que son bonheur était de faire des passes et de donner le ballon aux autres. Il était toujours enthousiaste à l’idée de voir ses coéquipiers devenir de grands joueurs, et j’ai toujours eu l’impression que c’était le cas. »

Et puis, Magic est une légende. La preuve, qui l’appelle « Earvin Johnson » ? « Magic fait partie de ses sportifs qu’on appelle avec un seul nom. Il y a Ali, Jordan, Magic, Bird… Ces noms sont juste synonymes de sport. Il y a Montana. Il suffit de prononcer ce genre de nom pour savoir de quel sport on parle. »

Comme LeBron…

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 40 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.7 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 43 48.0 33.5 73.8 1.0 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 41 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 ★ CLE 81 38 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.3 1.7 1.7 3.0 1.2 28.4 2009-10 ★ CLE 76 39 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 39 51.1 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 ★ MIA 62 38 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.6 1.9 3.4 0.8 27.2 2012-13 ★ MIA 76 38 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.5 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 38 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 36 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 37 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.7 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 35 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 36 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 64 35 53.0 40.1 75.1 0.8 6.5 7.3 8.1 1.2 1.2 3.4 0.6 25.2 Total 1485 38 50.6 34.7 73.6 1.2 6.3 7.5 7.4 1.8 1.5 3.5 0.8 27.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.