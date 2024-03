Harrison Barnes, le parfait relais de Mike Brown

Ils n’ont fait que se croiser aux Warriors, mais Mike Brown tenait absolument à ce que Harrison Barnes reste aux Kings lorsqu’il a accepté le poste d’entraîneur. L’ancien champion NBA est un « glue guy » dans un groupe, et à 30 ans, il n’a peut-être jamais été aussi précieux dans ce rôle.

« Je l’ai dit au début de la saison, je ne me préoccupe pas d’Harrison » assure ainsi l’entraîneur. « Je ne lance pas beaucoup de systèmes pour lui car c’est un vétéran qui sait comment jouer. Il nous calme quand nous nous emballons un peu, car nous nous emballons tous un peu, moi y compris. Il calme tout le monde, des deux côtés du terrain. C’est une bonne chose de l’avoir sur le terrain ».

Mercredi soir, après la victoire face aux Pacers, un journaliste a fait remarquer que Sacramento affichait un bilan de 8 victoires pour une défaite quand Harrison Barnes inscrit 13 points et plus. C’est la preuve, peut-être, qu’il faudrait davantage l’impliquer en attaque.

« C’est un joueur qui peut marquer de n’importe quel endroit. Il est de plus en plus à l’aise dans ses choix. Sa capacité à se rendre sur la ligne des lancers-francs est formidable pour nous toute l’année, car il s’y est rendu à des moments cruciaux » souligne ainsi Mike Brown. « Des moments où nous avions besoin de ralentir le rythme et de mettre en place notre défense, et toutes ces autres choses. Il le fait pour nous. Donc il fait simplement ce qu’il est capable de faire, et je ne pense pas que ce soit quelque chose de spécial. »

Un discours qui confirme le rôle indispensable d’Harrison Barnes dans le système Brown, et il y a deux semaines, on apprenait que la direction n’avait plus du tout envie de s’en séparer.

Harrison Barnes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 GOS 81 25 43.9 35.9 75.8 0.7 3.5 4.1 1.2 1.7 0.6 1.3 0.2 9.2 2013-14 GOS 78 28 39.9 34.7 71.8 0.9 3.1 4.0 1.5 2.0 0.8 1.1 0.3 9.5 2014-15 GOS 82 28 48.2 40.5 72.0 1.4 4.1 5.5 1.4 1.8 0.7 0.9 0.2 10.1 2015-16 GOS 66 31 46.6 38.3 76.1 1.2 3.8 4.9 1.8 2.1 0.6 0.9 0.2 11.7 2016-17 DAL 79 36 46.8 35.1 86.1 1.2 3.8 5.0 1.5 1.6 0.8 1.3 0.2 19.2 2017-18 DAL 77 34 44.5 35.7 82.7 1.0 5.1 6.1 2.0 1.2 0.6 1.5 0.2 18.9 2018-19 * All Teams 77 33 42.0 39.5 82.4 0.7 4.0 4.7 1.5 1.6 0.7 1.3 0.2 16.4 2018-19 * DAL 49 32 40.4 38.9 83.3 0.7 3.5 4.2 1.3 1.6 0.7 1.4 0.2 17.7 2018-19 * SAC 28 34 45.5 40.8 80.0 0.8 4.8 5.5 1.9 1.5 0.6 1.1 0.1 14.3 2019-20 SAC 72 35 46.0 38.1 80.1 1.1 3.9 4.9 2.2 1.3 0.6 1.2 0.2 14.5 2020-21 SAC 58 36 49.7 39.1 83.0 1.1 5.5 6.6 3.5 1.3 0.7 1.6 0.2 16.1 2021-22 SAC 77 34 46.9 39.4 82.6 1.1 4.6 5.6 2.4 1.2 0.7 1.5 0.2 16.4 2022-23 SAC 82 33 47.3 37.4 84.7 1.1 3.4 4.5 1.6 1.3 0.7 1.1 0.1 15.0 2023-24 SAC 72 29 48.0 39.4 80.4 0.8 2.2 2.9 1.2 1.3 0.7 0.7 0.2 12.2 Total 901 32 45.7 38.0 81.0 1.0 3.9 4.9 1.8 1.5 0.7 1.2 0.2 14.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.