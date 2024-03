Quand l’intensité de l’entraînement de Stephen Curry fait vomir un joueur…

« Mes entraînements de préparation sont intenses, physiquement et mentalement », expliquait Stephen Curry en 2018, à propos de son travail durant l’intersaison. Pour se faire une idée de l’intensité dont il est question, il suffit d’écouter Brandon Payne, son préparateur physique.

Notamment pour ce qui est de son travail au niveau du tir. « On ne fait jamais rien depuis la même distance, on travaille à distance alternée, ce qui est pour nous des tirs à 2-points longs et des tirs à 3-points semi-lointains. On travaille dans cette gamme », commence par décrire le technicien, au micro du podcast d’Amin Elhassan et Tom Haberstroh.

L’idée étant de passer d’un corner à l’autre, de se déplacer beaucoup donc, et de courir pour quatre tirs à la fois. « Ensuite, quand deux gars y vont, on tire quatre fois d’un corner à l’autre, mais on joue jusqu’à ce que le premier atteigne 12 points. Si tu ne rentres pas beaucoup de tirs, il faut beaucoup courir. C’est de corner à corner, puis des lancers-francs, puis en sortie de dribble », énumère Brandon Payne.

Ce dernier se souvient que ce jour-là, Trae Young participait à l’entraînement aux côtés du meneur des Warriors. Équipé d’un gilet lesté, il avait eu du mal à suivre le rythme. « Après qu’il s’est ressaisi, il a été bon, il était prêt et il a terminé toute la séance d’entraînement. Le démarrage sur les premières minutes a été un peu dur pour lui, mais il a extrêmement bien repris le dessus », décrit le préparateur.

Il faut croire que le meneur des Hawks n’a pas été le plus mal loti en suivant ce genre de séance. Brandon Payne se souvient d’un entraînement avec un autre joueur NBA, dont on ne connaîtra pas le nom, qui a essayé de suivre Stephen Curry et en a payé le prix.

« On a eu un joueur qui est encore en NBA qui a passé les cinq premières minutes, s’est assis sur le sol à côté de la porte pendant environ 30 secondes. Il est sorti et a vomi, c’était terminé. C’était un bon joueur aussi… », décrit le spécialiste sans en dire plus sur l’état de santé du joueur en question ce jour-là.

L’anecdote peut toutefois en dire beaucoup sur le niveau d’exigence fixé par le meilleur shooteur de l’histoire.

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GOS 80 36 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.2 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GOS 74 34 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.2 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GOS 26 28 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GOS 78 38 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 GOS 78 37 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 ★ GOS 80 33 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 ★ GOS 79 34 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 GOS 79 33 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 GOS 51 32 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 GOS 69 34 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.4 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GOS 5 28 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 GOS 63 34 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 GOS 64 35 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 GOS 56 35 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 GOS 66 33 44.7 40.3 92.3 0.6 3.9 4.4 5.0 1.6 0.7 2.8 0.3 26.6 Total 948 34 47.3 42.5 91.0 0.7 4.1 4.7 6.4 2.3 1.6 3.1 0.2 24.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.