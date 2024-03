Comme Giannis, Joel Embiid est un très grand fan d’Evan Mobley

Cette nuit, les Cavaliers ont étouffé Joel Embiid, et Evan Mobley a notamment prouvé qu’il était un « two-player » redoutable, capable de peser des deux côtés du terrain. Malgré un physique plutôt léger, il a tenu tête à Embiid, et ce dernier lui promet un grand avenir en NBA, au point de coller son nom aux références du genre. Des propos qui rappellent ceux de Giannis Antetokounmpo il y a quelques jours.

« Il en a l’opportunité » estime Joel Embiid, limité à 19 points à 6 sur 16 aux tirs. « Je l’aime beaucoup et je pense qu’il a beaucoup de potentiel. Je pense qu’il peut faire partie des meilleurs intérieurs de la NBA. De qui parle-t-on dans ce cas là ? De (Nikola) Jokic. De Towns. Je pense qu’il peut être aussi bon. (…) C’est une question d’opportunités. S’il a la chance de continuer à faire des erreurs et d’en tirer des leçons et de continuer à s’améliorer, je pense qu’il peut atteindre ce niveau. Mais il est déjà très bon ».

Quand Joel Embiid parle d’opportunités, il entend par là des occasions de se montrer, de prendre le jeu à son compte et d’être un leader. Pour l’instant, Evan Mobley est un lieutenant, derrière Darius Garland et Donovan Mitchell. Mais à Cleveland, on assure qu’il a le feu vert pour s’exprimer comme il le souhaite.

« On lui dit en permanence qu’il peut faire ce qu’il veut sur le plan offensif parce qu’il doit être récompensé pour ce qu’il fait en défense » explique Darius Garland. « Quand il se retrouve en isolation et qu’il tire après son dribble, on adore ça. Je pense qu’on le voit tout le temps le faire à l’entraînement et on veut qu’il soit plus agressif et qu’il s’affirme en attaque. C’est juste une question d’y croire car son arsenal est dingue ! »

« Nous ne voulons pas qu’il soit rangé dans une catégorie et que son volume de jeu soit réduit »

Même son de cloche chez JB Bickerstaff qui a la chance de pouvoir l’utiliser en 4 ou en 5, comme le Heat utilisait Chris Bosh auparavant. Evan Mobley est un intérieur mobile, technique et polyvalent. Il a tout pour devenir l’un des meilleurs.

« Son potentiel est illimité » résume le coach. « Je pense que nous l’avons vu à plusieurs reprises. Il n’y a pas grand-chose sur le terrain qu’il ne sache pas faire. Plus vous l’observez, et je pense que nous l’avons vu, plus il s’affirme. Il cherche des opportunités. Si on associe ses qualités à sa mentalité de chasseur, il va être difficile à gérer. Nous ne voulons pas qu’il soit rangé dans une catégorie et que son volume de jeu soit réduit. Nous voulons au contraire qu’il s’épanouisse parce que nous pensons qu’il en est capable. »

Une chose est sûre, Evan Mobley veut défier les plus grands, et son duel face à Joel Embiid le prouve. « C’est un compétiteur ! Je pense parfois que son calme est trompeur, alors que je ne connais personne d’autre avec une telle passion pour la compétition » conclut son coach. « Il n’a pas peur. Il est prêt à relever tous les défis qu’on lui lance. Embiid est un joueur de niveau MVP, l’un des meilleurs pivots, et Evan a relevé le défi. »

Evan Mobley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 CLE 69 34 50.8 25.0 66.3 2.1 6.2 8.3 2.5 2.1 0.8 1.9 1.7 15.0 2022-23 CLE 79 34 55.4 21.6 67.4 2.4 6.6 9.0 2.8 2.8 0.8 1.9 1.5 16.2 2023-24 CLE 41 31 58.0 34.1 70.3 2.3 7.6 9.9 3.2 2.8 0.9 1.9 1.4 15.5 Total 189 33 54.2 25.1 67.6 2.2 6.7 8.9 2.8 2.5 0.8 1.9 1.6 15.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.