Julius Randle, 36 points pour 28 bougies

Même s’il y a des cadeaux d’anniversaire plus marquants, Julius Randle a joliment fêté ses 28 ans cette nuit, avec une large victoire des Knicks à Detroit (140-110) et un record personnel pour cette saison : 36 points. Le tout avec de l’adresse à 14 sur 24 aux tirs, dont 6 sur 13 à 3-points.

« C’était fluide » résume l’ailier-fort des Knicks. « Chaque fois que nous réalisons des stops, nous sommes capables de nous projeter en transition, de marquer des paniers faciles et, offensivement, nous commençons à apprendre à nous déplacer sans ballon. Donc c’était bien. Et puis, une victoire, c’est sûr que c’est bien. »

« Il était super agressif, avec un super rythme, et il a vraiment bien joué sans ballon »

Actuellement 10e à l’Est avec 10 victoires pour 11 défaites, les Knicks cherchent encore la bonne formule en attaque, et ce succès face aux Pistons a permis de noter une progression dans la relation entre Jalen Brunson et Julius Randle. « Il a bien joué dès le début, et quand un joueur est chaud, je dois lui donner la balle » explique le meneur. « Il mettait le ballon dans le cercle. Je ne peux rien dire de plus. Il avait simplement le bon feeling. »

Pour Tom Thibodeau, cette performance est dans la lignée de ses matches précédents. « Il fait ça depuis un moment. Il était super agressif, avec un super rythme, et il a vraiment bien joué sans ballon. Ses coéquipiers l’ont cherché, et beaucoup de mouvements étaient bons. Même très bons. »

Côté Detroit, Dwane Casey avait vite compris que la soirée serait compliquée. « C’est un ailier-fort à l’ancienne, et il marque beaucoup de points près du cercle. Et quand il shoote comme ça, il est difficile (à contenir). Quand il a mis ses deux premiers tirs à 3-points, j’ai compris que la soirée allait très longue… »

Comme cerise sur son gâteau d’anniversaire, Julius Randle s’est offert un gros « poster dunk » sur Isaiah Stewart. Le jeune pivot des Pistons a peu apprécié puisqu’il a ensuite repoussé son bourreau. Mais le Knick n’a pas bronché, et il s’est évité une technique. « J’ai deux enfants à nourrir » a-t-il blagué à propos de son calme.

Julius Randle Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 LAL 1 14 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0 2015-16 LAL 81 28 42.9 27.8 71.5 2.1 8.1 10.2 1.8 3.0 0.7 1.8 0.4 11.4 2016-17 LAL 74 29 48.8 27.0 72.3 2.0 6.6 8.6 3.6 3.4 0.7 2.3 0.5 13.2 2017-18 LAL 82 27 55.8 22.2 71.8 2.2 5.8 8.0 2.6 3.3 0.5 2.6 0.6 16.1 2018-19 NOP 73 31 52.4 34.4 73.1 2.2 6.5 8.7 3.1 3.4 0.7 2.9 0.6 21.4 2019-20 NYK 64 33 46.0 27.7 73.3 2.4 7.4 9.7 3.1 2.8 0.8 3.0 0.3 19.5 2020-21 NYK 71 38 45.6 41.1 81.1 1.2 9.0 10.2 6.0 3.2 0.9 3.4 0.3 24.1 2021-22 NYK 72 35 41.1 30.8 75.6 1.7 8.2 9.9 5.1 2.9 0.7 3.4 0.5 20.1 2022-23 NYK 77 36 45.9 34.3 75.7 1.8 8.1 10.0 4.1 3.0 0.6 2.8 0.3 25.1 2023-24 NYK 46 35 47.2 31.1 78.1 2.2 7.0 9.2 5.0 2.7 0.5 3.5 0.3 24.0 Total 641 32 47.0 33.3 74.8 2.0 7.4 9.4 3.7 3.1 0.7 2.8 0.4 19.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.