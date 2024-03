Pour Steve Kerr, Jonathan Kuminga a réalisé son meilleur match

Après avoir ciré le banc en début de saison, Jonathan Kuminga s’impose petit à petit dans la rotation des Warriors, et cette nuit, il a réalisé son premier double-double de la saison avec 14 points et 10 rebonds face aux Mavericks. En 25 minutes, il a ajouté une passe et deux contres, et il termine avec le meilleur +/- de son équipe : +21. C’est dire s’il a eu un impact sur le jeu.

« C’est le meilleur match que je l’ai vu faire » lâche Steve Kerr. « Tout ce qu’il a entrepris ce soir a eu un impact pour essayer de nous faire gagner. Sa défense sur Luka a été fantastique. Il a été discipliné, il n’a pas bougé, il a contesté les tirs, il a fait deux contres et il est resté patient en attaque. »

« Je ne dis pas que je suis encore au niveau que je souhaite mais c’est une question de temps »

Pour Steve Kerr, ce sont les titulaires qui ont plombé les Warriors, et le banc n’a rien à se reprocher. À l’image de Jonathan Kuminga, les remplaçants prennent leurs responsabilités, pour apporter autre chose que des points.

« Je vais donner le meilleur de moi-même même si je ne marque pas. Ce n’est pas ça qui va m’arrêter ou qui m’empêchera d’essayer d’avoir un impact » explique l’intéressé, avant d’évoquer sa progression : « C’était une question de temps… Certaines choses prennent plus de temps que d’autres. Je ne dis pas que je suis encore au niveau que je souhaite mais c’est une question de temps, et le fait d’être entouré de ces gars m’aide au quotidien. »

Parmi les joueurs qui l’entourent, il y a Draymond Green, qui ne cesse de le pousser et de le conseiller. L’intérieur All-Star est fier de son protégé.

« C’est encourageant de voir que ces gars commencent à comprendre et à progresser parce qu’au final, cela va nous aider à continuer à gagner des matchs », a déclaré Draymond Green. « Plus important encore, cela permet aux gars de se reposer correctement pour ne pas trop jouer dès le 22e match de la saison. Donc c’est beau à voir. »

Jonathan Kuminga Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GOS 70 17 51.3 33.6 68.4 0.8 2.6 3.3 0.9 2.1 0.4 1.1 0.3 9.3 2022-23 GOS 67 21 52.5 37.0 65.2 1.0 2.4 3.5 1.9 2.3 0.6 1.4 0.5 9.9 2023-24 GOS 70 26 52.9 31.6 74.0 1.3 3.5 4.8 2.1 2.3 0.7 1.7 0.5 16.3 Total 207 21 52.4 34.0 70.3 1.0 2.8 3.9 1.6 2.2 0.6 1.4 0.4 11.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.