Rick Carlisle : « Je vois bien pourquoi on s’intéresse à mes joueurs… »

Parce que le rookie Bennedict Mathurin défiait pour la première fois LeBron James après des déclarations tapageuses, et parce que les deux équipes étaient en contact cet été pour un échange fracassant, ce match entre les Lakers et les Pacers était bien plus qu’intéressant qu’on ne le pensait. Le scénario de la rencontre, avec ce buzzer-beater, a confirmé qu’il ne fallait pas rater cette rencontre, et les Pacers n’avaient pas l’air perturbé par les rumeurs…

« Les joueurs actuels font du bon boulot pour gérer les rumeurs. Je pense simplement qu’il y en a tellement… » a réagi Rick Carlisle. « Nos gars sont extrêmement professionnels, si on fait référence à Buddy (Hield) et Myles (Turner), et nous connaissons tous ce genre de choses. Ces gars sont très bons pour nous cette année. Ce sont des vétérans fiables et ils ont tous deux connu des années qui comptent parmi les meilleures de leur carrière. C’est génial de les avoir. »

Le sourire aux lèvres, il ajoute : « Je vois bien pourquoi on s’intéresse à mes joueurs… Mais vous savez, j’ai tout intérêt à ne pas les échanger… »

Du côté de Darvin Ham, dont les dirigeants envisageaient d’envoyer Russell Westbrook à Indianapolis, on assure que le groupe actuel est parfait, et qu’il n’y a pas besoin d’aller chercher ailleurs. « Je peux le dire comme ça : nous sommes totalement emballés par la manière dont le groupe progresse, et on est satisfait d’avoir eu récemment du succès. »

Au final, les Pacers semblent avoir bien fait de ne pas craquer pour Westbrook et un premier tour de Draft puisqu’ils sont de surprenants 4e à l’Est, tandis que les Lakers restent scotchés à la 13e place de leur conférence.