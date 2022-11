La course au MVP | Vers un duel entre Jayson Tatum et Giannis Antetokounmpo ?

Depuis maintenant plus d’une décennie, Basket USA vous propose chaque mardi son Top 5 des candidats au trophée de « Most Valuable Player (MVP) ». Cette semaine, l’heure est venue de faire le premier état des lieux global de cette course au meilleur joueur, puisque nous en sommes (déjà) au quart de la saison.

Après un mois et demi de compétition, deux noms se détachent de la concurrence, ceux des leaders des deux meilleures équipes de la ligue : Jayson Tatum (Celtics) et Giannis Antetokounmpo (Bucks). Irréprochables depuis la reprise, ils ne cessent ainsi d’accumuler les cartons dans des victoires, mais c’est le joueur de Boston qui semble pour le moment avoir l’ascendant sur celui de Milwaukee.

D’une part, car les C’s caracolent en tête au classement, en se reposant sur une attaque de feu (121 points sur 100 possessions, un potentiel record NBA !). D’autre part, car « Jay » continue de progresser dans tous les domaines, en ne ratant qu’un match jusqu’à présent (contre trois pour son rival) et en insufflant en prime un vent nouveau dans cette course au MVP, à laquelle est habitué le « Greek Freak » depuis plusieurs années maintenant.

Deux autres joueurs visent le triplé…

Déjà récompensé à deux reprises par cette statuette Maurice Podoloff, en 2019 puis 2020, Giannis Antetokounmpo n’est pas le seul joueur à viser une passe de trois qui n’a, jusqu’ici, été réalisée que par huit légendes : Kareem Abdul-Jabbar (6), Bill Russell (5), Michael Jordan (5), Wilt Chamberlain (4), LeBron James (4), Moses Malone (3), Larry Bird (3) et enfin Magic Johnson (3).

Dans l’ombre, Nikola Jokic et Stephen Curry envisagent effectivement d’ajouter leur nom à cette prestigieuse liste. Sauf que, pour l’heure, ils souffrent d’un léger manque de considération par rapport au duo Tatum/Antetokounmpo et, ce, pour des raisons diverses.

D’un côté, le pivot des Nuggets, accessoirement double MVP en titre, devra sans doute composer (comme tant d’autres avant lui) avec la lassitude des votants. Certes rayonnant individuellement, il risque également de payer des stats revues à la baisse, compte tenu des retours de Jamal Murray ou Michael Porter Jr. Mais comme il doit désormais briller en playoffs et non plus en saison régulière, ce n’est pas vraiment un problème…

De l’autre, sacré en 2015 et 2016, le meneur des Warriors s’imaginerait bien rafler un nouveau trophée individuel, lui qui est déjà le MVP des Finals en titre. Reste que, malgré des chiffres complètement fous sur le plan personnel (31/7/7 de moyenne, à des pourcentages de réussite de 52/44/91…), le « Chef » est à la peine au classement avec Golden State, seulement 8e de l’Ouest. Il y a toutefois du mieux depuis deux semaines (6-2) et, en cas de remontée, il sera compliqué de ne pas le mettre dans la discussion.

Luka Doncic, plombé par ses résultats ?

Discussion que ne peut pour le moment pas vraiment intégrer un certain Luka Doncic. Certains s’offusqueront sans doute, en constatant qu’il tourne toujours à près de 33 points, 9 rebonds, 8 passes et 2 interceptions de moyenne, mais comment peut-on considérer la candidature d’un joueur dont l’équipe (les Mavericks) dispose d’un bilan négatif et ne se situe pas dans le Top 8 de sa conférence, ni même dans le Top 10 ?

Évidemment, la saison est encore longue et l’écart entre le 3e et le 11e de l’Ouest n’est que de trois matchs, mais le Slovène est à l’heure actuelle un cran en-dessous de Jayson Tatum et Giannis Antetokounmpo, voire même de Nikola Jokic ou Stephen Curry. Impossible, néanmoins, de le sortir de notre Top 5, car Dallas serait probablement en train de lutter avec Houston et San Antonio dans les bas-fonds du classement, si « Luka Magic » ne jouait pas.

Un constat qui pourrait aussi s’appliquer à Shai Gilgeous-Alexander et à Anthony Davis, chez le Thunder et les Lakers, ou dans une moindre mesure à Kevin Durant chez les Nets. Soit trois joueurs qui cartonnent individuellement mais qui sont surtout plombés par leurs résultats collectifs.

Quelques surprises au milieu d’habitués

Tout le contraire de De’Aaron Fox et Tyrese Haliburton, ex-coéquipiers qui surprennent beaucoup de monde avec les Kings et les Pacers, présents dans le Top 8 de chaque conférence. Initialement appelés à briller dans des équipes moyennes, voire carrément mauvaises, les deux meneurs de jeu portent pour l’instant leurs franchises à des hauteurs inattendues. Insuffisant, cependant, pour espérer mieux qu’une première participation au All-Star Game, voire une première sélection dans une All-NBA Team, s’ils poursuivent sur leur lancée…

Autre belle surprise de ce début de saison : l’intégration express de Donovan Mitchell chez les Cavaliers, après son départ du Jazz. Rapidement responsabilisé, en raison de la blessure de Darius Garland, il s’est vite imposé comme le leader d’attaque d’une équipe du Top 3 de l’Est et que l’on devrait logiquement retrouver en playoffs au printemps prochain. Sans LeBron James dans l’effectif, ce serait une première depuis… 1998 !

Enfin, moins surprenant car ils ont terminé dans le Top 10 du dernier scrutin, Devin Booker et Ja Morant restent en embuscade, sans faire de bruit. Il faut dire que les résultats de Phoenix et Memphis, encore dans le Top 4 de l’Ouest, sont (très ?) convaincants, malgré les pépins physiques de plusieurs de leurs coéquipiers (Chris Paul et Cameron Johnson côté Suns, Desmond Bane et Jaren Jackson Jr. côté Grizzlies), et la paire Booker/Morant y est évidemment pour beaucoup.

Course au MVP 2023 : notre Top 5

1 – Jayson Tatum (Celtics)

Bilan : 17 victoires, 4 défaites – 1er à l’Est.

Matchs : 20 disputés sur 21 possibles.

Stats : 30.8 pts, 7.7 reb, 4.6 pds, 0.9 int, 1.2 ctr et 2.4 pdb en 37 min.

Pourcentages : 48% aux tirs, 35% à 3-pts et 87% aux lancers.

2 – Giannis Antetokounmpo (Bucks)

Bilan : 14 victoires, 5 défaites – 2e à l’Est.

Matchs : 16 disputés sur 19 possibles.

Stats : 30.9 pts, 11.4 reb, 5.4 pds, 0.9 int, 1.0 ctr et 3.8 pdb en 33 min.

Pourcentages : 53% aux tirs, 23% à 3-pts et 60% aux lancers.

3 – Nikola Jokic (Nuggets)

Bilan : 13 victoires, 7 défaites – 2e à l’Ouest.

Matchs : 17 disputés sur 20 possibles.

Stats : 23.0 pts, 9.8 reb, 8.8 pds, 1.3 int, 0.6 ctr et 3.2 pdb en 32 min.

Pourcentages : 62% aux tirs, 29% à 3-pts et 85% aux lancers.

4 – Stephen Curry (Warriors)

Bilan : 11 victoires, 10 défaites – 8e à l’Ouest.

Matchs : 19 disputés sur 21 possibles.

Stats : 31.4 pts, 6.8 reb, 7.1 pds, 1.2 int, 0.2 ctr et 2.9 pdb en 35 min.

Pourcentages : 52% aux tirs, 44% à 3-pts et 91% aux lancers.

5 – Luka Doncic (Mavericks)

Bilan : 9 victoires, 10 défaites – 11e à l’Ouest.

Matchs : 18 disputés sur 19 possibles.

Stats : 33.1 pts, 8.7 reb, 8.4 pds, 1.7 int, 0.5 ctr et 3.5 pdb en 37 min.

Pourcentages : 50% aux tirs, 31% à 3-pts et 73% aux lancers.

Mentions : Devin Booker (Suns), Donovan Mitchell (Cavaliers), Ja Morant (Grizzlies), Kevin Durant (Nets), De’Aaron Fox (Kings), Tyrese Haliburton (Pacers)…

Si le sondage ne s’affiche pas, cliquez ici