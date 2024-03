Bam Adebayo plus près de l’action

« Je vais augmenter ma production cette année ». Bam Adebayo avait promis du changement dans son jeu offensif à l’aube de la reprise. Alors qu’un quart de l’exercice 2022/23 a été joué, on peut en effet voir sa progression. Le pivot ne croyait pas si bien dire, puisqu’il n’a jamais pris autant de tir par match (15) et n’a jamais autant scoré.

Sa récente montée en température s’explique aussi par l’hécatombe qui touche le Heat, mais pas que. « Je suis dans le rythme. Le coach joue pour moi, il me laisse aller à mes spots. C’est ce sur quoi j’ai travaillé tout l’été : trouver mes spots et être efficace », a-t-il lancé.

Plus patient, plus confiant…

Son coach Erik Spoelstra met aussi en avant sa confiance de plus en plus grande, et deux autres éléments qui l’ont amené à dépasser la barre des 30 points sur deux matchs de suite pour la première fois de sa carrière. Le premier élément, c’est la diversité des situations de jeu dans lesquelles il peut être efficace.

« Là où il est le meilleur, c’est sur les « pick-and-rolls », parfois les post-up, différents drives, parfois en remontant le ballon et en débordant son défenseur quand la défense n’est pas en place. Ça peut être un rebond offensif par-ci, une passe décisive par là. Il est juste en train d’exceller dans beaucoup de secteurs différents que l’adversaire ne peut pas vraiment scouter », a souligné ainsi le technicien en chef de Miami.

Moins de fioritures loin de la peinture

Le second élément, c’est une sélection de tirs davantage concentrée dans la raquette. Face aux Hawks, 100% de ses 13 paniers ont été inscrits dans la peinture.

« Ses mouvements de prédilection sont dans la peinture, cette zone en pointillés. Il est assez grand et assez fort pour se rendre à ces spots. Parfois, il tire un peu trop de fadeaway. Mais maintenant, il va juste à ses spots. Hook main gauche, hook main droite, en étant athlétique et en tirant près du cercle », a confirmé Kyle Lowry.

Dans les faits, les tirs à 2-points pris en dehors de la raquette constituaient plus de 23% des tirs de Bam Adebayo sur les sept premiers matchs de la saison.

Depuis le début du mois de novembre, ce pourcentage est tombé à 10.6%. Non seulement Bam Adebayo est plus productif que jamais, mais son équipe gagne (8 victoires en 12 matchs), le tout sans forcer.

« J’ai l’impression que c’est du basket joué comme il faut. Ce ne sont pas des tirs forcés, je n’essaie pas de viser absolument les 20 tirs. Tout est dans le rythme, dans la dynamique de l’équipe. Mes coéquipiers veulent que je sois agressif. Il faut juste être soi-même et c’est ce que je fais depuis deux semaines », a conclu le pivot.

Bam Adebayo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 MIA 69 20 51.2 0.0 72.1 1.7 3.8 5.5 1.5 2.0 0.5 1.0 0.6 6.9 2018-19 MIA 82 23 57.6 20.0 73.5 2.0 5.3 7.3 2.2 2.5 0.9 1.5 0.8 8.9 2019-20 MIA 72 34 55.7 14.3 69.1 2.4 7.8 10.2 5.1 2.5 1.1 2.8 1.3 15.9 2020-21 MIA 64 34 57.0 25.0 79.9 2.2 6.7 9.0 5.4 2.3 1.2 2.6 1.0 18.7 2021-22 MIA 56 33 55.7 0.0 75.3 2.5 7.6 10.1 3.4 3.1 1.4 2.6 0.8 19.1 2022-23 MIA 75 35 54.0 8.3 80.6 2.5 6.7 9.2 3.2 2.8 1.2 2.5 0.8 20.4 2023-24 MIA 61 34 51.8 32.0 75.3 2.3 8.3 10.6 3.9 2.3 1.1 2.3 1.0 19.7 Total 479 30 54.7 18.4 75.5 2.2 6.5 8.7 3.5 2.5 1.0 2.2 0.9 15.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.