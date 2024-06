Les Clippers encore dans l’inconnu avec Kawhi Leonard et Paul George…

C’est le marronnier des Clippers depuis des mois, voire des années. Les Californiens se demandent à nouveau quand ils pourront récupérer Kawhi Leonard et Paul George en bonne santé. Tyronn Lue, qui a dû faire sans ses deux stars cette nuit face aux Warriors, dit ne pas avoir de date de retour précise en tête. Ni pour l’un, ni pour l’autre.

Le premier s’est fait une entorse de la cheville droite en retombant mal après une tentative de contre, à la toute fin du quatrième quart-temps face au Jazz en début de semaine.

« Ma cheville a tourné mais ça devrait aller », voulait dans la foulée rassurer lundi le joueur, qui disputait son troisième match de suite, après en avoir manqué douze de suite pour soigner son genou.

« J’ai vu l’action. C’était un peu plus grave qu’on ne le pensait », rapporte son coach, selon qui sa star s’est réveillée avec une douleur à la cheville le lendemain, mais se sent mieux depuis. Son état de santé devrait être réévalué dans les prochains jours.

C’est tout aussi flou avec Paul George, blessé à l’ischio-jambier droit et absent depuis deux matchs. Les Clippers, également privés de Luke Kennard (mollet) depuis dix jours, reçoivent les Nuggets vendredi, puis les Pacers dimanche, et se déplacent à Portland encore deux jours plus tard.