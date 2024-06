Kyrie Irving de retour dimanche pour les Nets ?

Est-ce la fin du (dernier) feuilleton Kyrie Irving à Brooklyn ? Pas impossible, car ESPN nous apprend que le meneur est tout proche de répondre aux six conditions requises en vue de sa réintégration dans l’effectif.

« Kyrie poursuit son parcours de dialogue et d’éducation », a expliqué la directrice exécutive du syndicat des joueurs, Tamika Tremaglio, à ESPN . « Il a fait face à tout le poids de l’impact de sa voix et de ses actions, en particulier dans la communauté juive. Kyrie rejette l’antisémitisme sous toutes ses formes, et il est déterminé à s’améliorer et à améliorer son niveau de compréhension. Il a l’intention de poursuivre ce parcours à l’avenir, pour s’assurer que ses paroles et ses actions sont en accord avec sa quête de vérité et de connaissance. »

Le retour à la compétition du meneur All-Star, suspendu depuis sept matchs suite à son partage d’un film conspirationniste et antisémite, pourrait d’ailleurs survenir dès dimanche. À l’occasion du retour à domicile des Nets, face aux Grizzlies, après leur road-trip mitigé sur la côte Ouest.

Sans Kyrie Irving (26.9 points, 5.1 rebonds, 5.1 passes, 1.4 interception et 1.1 contre de moyenne), les coéquipiers de Kevin Durant affichent pour le moment un bilan de quatre victoires et trois défaites.

Kyrie Irving Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CLE 51 31 46.9 39.9 87.2 0.9 2.9 3.8 5.4 2.2 1.1 3.1 0.4 18.5 2012-13 CLE 59 35 45.2 39.1 85.5 0.6 3.1 3.7 5.9 2.5 1.5 3.2 0.4 22.5 2013-14 CLE 71 35 43.0 35.8 86.1 0.7 2.9 3.7 6.1 2.3 1.5 2.7 0.3 20.8 2014-15 CLE 75 36 46.8 41.5 86.3 0.7 2.4 3.2 5.2 2.0 1.5 2.5 0.3 21.7 2015-16 CLE 53 32 44.8 32.2 88.5 0.8 2.1 3.0 4.7 2.0 1.1 2.3 0.3 19.6 2016-17 CLE 72 35 47.3 40.1 90.5 0.7 2.5 3.2 5.8 2.2 1.2 2.5 0.3 25.2 2017-18 BOS 60 32 49.1 40.8 88.9 0.6 3.2 3.8 5.1 2.0 1.1 2.3 0.3 24.4 2018-19 BOS 67 33 48.7 40.1 87.3 1.1 3.9 5.0 6.9 2.5 1.5 2.6 0.5 23.8 2019-20 BRK 20 33 47.8 39.4 92.2 1.1 4.1 5.2 6.4 2.7 1.4 2.6 0.5 27.4 2020-21 BRK 54 35 50.6 40.2 92.2 1.0 3.8 4.8 6.0 2.6 1.4 2.4 0.7 26.9 2021-22 BRK 29 38 46.9 41.8 91.5 0.6 3.8 4.4 5.8 2.8 1.4 2.5 0.6 27.5 2022-23 * All Teams 60 37 49.4 37.9 90.5 1.0 4.1 5.1 5.5 2.8 1.1 2.1 0.8 27.1 2022-23 * BRK 40 37 48.6 37.4 88.3 1.0 4.2 5.1 5.3 2.7 1.0 2.3 0.8 27.1 2022-23 * DAL 20 38 51.0 39.2 94.7 1.1 4.0 5.0 6.0 2.8 1.3 1.9 0.6 27.0 2023-24 DAL 58 35 49.7 41.1 90.5 0.8 4.2 5.0 5.2 1.9 1.3 1.8 0.5 25.6 Total 729 34 47.4 39.3 88.6 0.8 3.2 4.0 5.7 2.3 1.3 2.5 0.4 23.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.