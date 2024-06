Joel Embiid jongle toujours avec différents problèmes physiques

Avec 42 points (14/25), 10 rebonds et 6 passes décisives, Joel Embiid a réalisé son meilleur match de la saison la nuit dernière face aux Hawks. Il n’empêche que le pivot des Sixers estime être loin de son meilleur niveau.

Pourquoi ? Parce qu’il doit gérer une multitude de problèmes physiques. Alors qu’il a été malade et cloué au lit, il explique qu’il doit aussi faire avec un problème à l’épaule, et maintenant une entorse à la cheville…

« Je prévois de jouer mais je dois voir comment ça réagit demain » a-t-il expliqué sur cette blessure, contractée lors du dernier match. « C’est assez douloureux. »

Joel Embiid explique aussi ne pas être dans une condition physique optimale, à cause d’un été où il n’a pas vraiment pu travailler, à cause des blessures contractées lors des derniers playoffs, mais aussi d’une fasciite plantaire qui l’a longtemps gêné. Et désormais, c’est son épaule qui lui joue aussi des tours.

« Je ne sais pas ce qu’il s’est passé, mais certains jours, je ne peux pas lever le bras » révèle-t-il ainsi à The Athletic. « Quand je contre des tirs, je le sens vraiment. Je ne sais pas ce qu’il se passe. »

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHL 31 25 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHL 63 30 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHL 64 34 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHL 51 30 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHL 51 31 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHL 68 34 49.9 37.1 81.4 2.2 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.2 1.5 30.6 2022-23 ★ PHL 66 35 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 2023-24 PHL 39 34 52.9 38.8 88.3 2.4 8.6 11.0 5.6 2.9 1.2 3.9 1.7 34.7 Total 433 32 50.4 34.1 82.6 2.2 8.9 11.2 3.6 3.1 0.9 3.4 1.7 27.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.