Ayo Dosunmu cherche encore à se débrider

Son match compliqué à 6/15 au tir cette nuit dans la défaite de Chicago face à Toronto a rappelé à Ayo Dosunmu tout le chemin qu’il lui restait à accomplir pour franchir le prochain palier dans le dispositif des Bulls.

Néanmoins, s’il y a une chose que personne ne peut retirer au chouchou de l’United Center, c’est sa détermination et son envie d’apprendre. Parmi les éléments qui peuvent lui permettre de progresser, le suppléant de Lonzo Ball a coché plusieurs objectifs. L’un d’entre eux lui a été fixé par son coach, Billy Donovan : attaquer le cercle davantage.

En plein « process »

« C’est ce que le coach me répète : essayer de beaucoup pénétrer. Je pense que c’est vraiment un bonus pour notre équipe, d’aller dans la raquette, de créer des opportunités de tir, d’être toujours en mode attaque et agressif. Je pense que j’ai fait du bon travail dans ce secteur, mais je dois encore m’améliorer », a-t-il souligné à The Athletic. « Ça ne fait qu’ajouter de la pression sur la défense lorsqu’on l’attaque encore et encore, quand on la maintient sur le qui-vive ».

Ce qui fait qu’Ayo Dosunmu a la confiance de son coach, c’est sa capacité à punir dans les espaces. La rencontre de cette nuit a donné un bon aperçu de ses missions pour exploiter l’espace avec son 3/8 à 3-points, principalement sur des tirs ouverts, et trois drives sur lesquels il a pu finir près du cercle.

« Nous essayons de créer de l’espace qui lui permette d’être agressif lorsqu’il va vers le cercle. C’est quelque chose sur lequel il a passé beaucoup de temps, mis de l’attention et de la concentration. L’idée est de se dire : ‘Quand je vais dans la raquette, si ça ne m’est pas utile, ça va me permettre de faire une passe à l’option suivante’. Donc nous avons besoin qu’il attaque le cercle », a précisé Billy Donovan.

Derrick Rose, John Wall… et les vétérans des Bulls comme références

Sur le début d’exercice 2022-2023, il en est à 4.3 tentatives de lay-up par match. C’est presque le double par rapport à la saison passée (2.5). Même si tout n’est pas encore parfait, Ayo Dosunmu semble sur la bonne voie.

Il observe même des joueurs comme Derrick Rose ou John Wall dans leurs meilleures années pour comprendre leur manière d’utiliser leur vitesse et leurs changements de directions.

« Ayo est un dur à cuire. Il n’a peur de rien. Il travaille très dur. Il parle fort. Et c’est un compétiteur », a énuméré Zach LaVine, qui a mis en avant la volonté d’apprendre de son jeune coéquipier. « Il me parle, mais aussi à DeMar (DeRozan), à Vooch (Nikola Vucevic), à un tas de gars, même s’il est dans sa deuxième année. Nous lui donnons l’opportunité de faire tout ce qu’il sait faire, et nous adorons ça ».

Pour l’instant, Ayo Dosunmu est dans le timing sur ses temps de passages. L’objectif de ce début de saison était aussi de confirmer les bonnes choses entrevues la saison dernière des deux côtés du parquet. Et de ce point de vue, le joueur donne satisfaction à son coach.

« Il a toujours été confiant. La plus grande différence que je vois est qu’il est physiquement différent cette année. Il a pris de la taille, il est devenu plus fort. Il a une bien meilleure compréhension. Comme la plupart des joueurs, il y a des choses dont on lui parlait en tant que rookie qu’il connaît maintenant, parce qu’il les a vécues et qu’il les a vues », a précisé coach Donovan. « Mais c’est un meilleur joueur aujourd’hui qu’il ne l’était l’année dernière. Il a toujours été compétitif. À mesure qu’il acquiert de l’expérience et qu’il voit plus de choses à la fois offensivement et défensivement, avec sa compétitivité et sa soif d’apprendre, il ne peut que s’améliorer ».