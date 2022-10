Javonte Green et Ayo Dosunmu se montrent face aux Raptors

À une grosse semaine de la reprise, Chicago a gagné en certitude cette nuit dans sa victoire face à Toronto. Après avoir pris le meilleur sur Denver lors de leur précédente sortie, les hommes de Billy Donovan ont su corriger une entame complètement ratée (27-38) en passant la vitesse supérieure après le repos (47-57).

Si Zach LaVine a encore été discret (9 points à 3/9, 5 ballons perdus), on a vu un DeMar DeRozan fidèle à lui-même (21 points) et un Nikola Vucevic dans la lignée de ses sorties précédentes, près du cercle (13 points, 9 rebonds).

Un +/- sans appel

Au-delà de la réaction en deuxième mi-temps, les deux points positifs viennent sans doute d’Ayo Dosunmu et Javonte Green. Le premier a apporté dans son style « all-around » entre la défense et le jeu de passes pour accompagner ses 14 points et 7 rebonds.

Le second a brillé après le repos, entre sa séquence à 3-points avec la faute en prime et son dunk en transition pour faire passer les Bulls devant (65-62), et son final renversant au cours d’une belle démonstration de force qui a conforté Chicago dans son succès 115-98, notamment marquée par un alley-oop.

Du beau boulot puisqu’il a fini le match à 17 points et 5 rebonds en 16 minutes. A l’arrivée, Ayo Dosunmu et Javonte Green ont terminé avec un +/- de +27, signe de leur impact lorsqu’ils ont évolué sur le parquet.

Andre Drummond sniper d’un soir

On peut également noter l’apport d’un Andre Drummond qui sera précieux cette saison dans le rôle qu’occupait Tristan Thompson la saison dernière. Le pivot a terminé avec 9 points et 9 rebonds, mais on retiendra surtout son 3/3 à 3-points, une grande première dans sa carrière !

En face, Pascal Siakam a été le meilleur Raptor (18 points, 9 rebonds, 2 passes décisives), mais Toronto s’est sabordé par sa maladresse, à 21.6% de loin (8/37) et 71% depuis la ligne des lancers-francs (22/31).

Dernier test demain soir face aux Bucks pour Chicago tandis que Toronto défiera Boston vendredi soir.