À Orlando, on tempère les ambitions de Paolo Banchero

Au sein de ce Magic qui n’en est qu’aux toutes premières étapes de l’assemblage de son « puzzle », pour reprendre les termes de son coach Jamahl Mosley, le rookie Paolo Banchero devrait très vite prendre de l’ampleur.

Probable titulaire sur le poste 4, le premier choix de la dernière Draft devrait en tout cas obtenir un temps de jeu conséquent dès sa première année, et il est de ce fait logiquement considéré, par les bookmakers, comme le favori pour le trophée du Rookie de l’année 2023.

Une projection qui s’aligne parfaitement avec celle de l’intéressé, qui admet que le titre du « Rookie Of The Year » est effectivement son objectif sur le plan individuel cette saison. Sans pour autant occulter l’importance du succès collectif, à ce stade de la reconstruction du Magic.

« Je veux simplement être un bon coéquipier, en premier lieu. Sur le plan collectif, j’aimerais que nous soyons dans la course, que ce soit pour pour les playoffs ou le play-in. Ou au minimum que nous soyons compétitifs à chaque match » a-t-il en effet annoncé avec ambition. « Je vise aussi le ‘Rookie Of The Year’, sur le plan personnel. »

Comprendre avant d’agir

Des attentes élevées et des objectifs ambitieux, donc, que le président du Magic vient par la suite tempérer avec une approche plus pragmatique.

« Apprendre, grandir au quotidien et surtout comprendre comment gagner dans cette ligue, c’est déjà une première saison réussie. » détaillait ainsi Jeff Weltman, bien conscient que Rome ne s’est pas faite en un jour. « Nous devons transmettre ces valeurs pas seulement à Paolo, mais à tous nos joueurs. Notre première mission dans sa carrière doit être de lui donner un aperçu de tout ce qui est nécessaire, du point de vue du travail de l’ombre, pour avoir du succès dans les résultats dans cette ligue. »

Et si le discours de Jeff Weltman peut sembler « vieux jeu » aux yeux d’un rookie prêt à faire ses preuves, il s’agit avant tout d’une manière de protéger Paolo Banchero de toutes les attentes extérieures qui peuvent l’entourer, en tant que numéro #1 d’une Draft.

Un sentiment partagé par son coéquipier Markelle Fultz, bien placé pour donner son avis. « Je pense que le conseil le plus important que je puisse lui donner, c’est de considérer qu’il n’y a pas d’attentes autour de lui. Les seules attentes existantes sont celles qu’il se fixe lui-même. » confiait le premier choix de la Draft 2017. « C’est un chouette gars, et tant qu’il se donne à fond pour ce club, le reste suivra naturellement, les accolades viendront à lui. »