Lauri Markkanen transformé par le projet des Cavaliers

Actuellement en pleine préparation pour l’Eurobasket 2022 avec la Finlande, Lauri Markkanen revit. Le leader de la sélection guidée par Lassi Tuovi est épanoui dans son rôle en équipe nationale, et mesure la chance qui a été la sienne d’atterrir à Cleveland après une fin de parcours mitigée à Chicago.

Plus de quatre mois après la fin de la saison des Cavs, le poste 4 parle toujours de l’exercice 2021-2022 avec des étoiles dans les yeux, et pour cause, le groupe de JB Bickerstaff a su créer une vraie dynamique, entre de jeunes éléments prometteurs, deux vétérans comme Ricky Rubio et Kevin Love, et un Lauri Markkanen qui a su s’intégrer au groupe et être productif.

« Nous avons vraiment aimé être ensemble. Nous aimions le système de JB Bickerstaff et nous avons eu cette énergie juvénile. Une fois que nous avons commencé à gagner des matchs, nous avons compris que nous pouvions vraiment faire du bruit dans la ligue. S’il n’y avait pas eu toutes les blessures, je crois que nous avions la possibilité d’aller loin dans les playoffs », a-t-il expliqué.

A 25 ans, seulement, il a découvert le rôle de… vétéran ! « Ça m’a un peu frappé à un moment donné quand j’étais le plus âgé de notre cinq majeur. Evan Mobley et Darius Garland sont tous deux des gars incroyablement talentueux et je pense que nous nous sommes vraiment soutenus les uns les autres tout au long de la saison ».

Ambitieux des deux côtés de l’Atlantique

Sans les blessures, les Cavaliers n’auraient effectivement sans doute pas chuté jusqu’en play-in. L’avenir reste radieux malgré tout, avec une nouvelle opportunité de frapper un grand coup la saison prochaine. Lauri Markkanen est en tout cas enthousiaste, notamment à l’idée de retrouver un Ricky Rubio en forme et avec le retour attendu de Collin Sexton.

« Les blessures font partie du jeu et en tant que sportifs, nous essayons juste de rester dans le présent et de regarder vers l’avant. Kevin (Love) et Ricky ont été énormes pour nous. C’était vraiment génial de voir des vétérans comme eux jouer un basket aussi inspiré », a-t-il ajouté. « Avec Collin Sexton en bonne santé et Ricky qui revient, nous avons un an de plus et nous sommes plus sereins. Nous pouvons nous améliorer en nous appuyant sur ce que nous avons fait la saison dernière et construire cette confiance collective, à raison d’un entraînement, d’un match à la fois ».

Avant cela, va très vite arriver l’EuroBasket. Dans le Groupe D, la Finlande va devoir se mesurer à la Serbie, la Pologne, la République Tchèque (pays hôte) et les Pays-Bas. Leader de la sélection, Lauri Markkanen va l’aborder comme sa saison avec les Cavs, sans pression, mais avec l’envie de réussir de grandes choses.

« C’est un groupe difficile mais nous aimons tous les défis. Il n’y a rien de mieux que la possibilité de jouer contre les meilleurs et ça fait cinq ans qu’il n’y a pas eu d’EuroBasket, donc nous sommes vraiment impatients de pouvoir le faire. Pendant que nous nous préparons pour tous les adversaires, la chose la plus importante à faire est de jouer et de performer en tant qu’équipe ».