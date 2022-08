S’il doit partir, Donovan Mitchell a trois équipes en tête

La saga Durant terminée, tout le monde attend désormais de savoir où jouera Donovan Mitchell la saison prochaine. Utah a encore modifié son effectif cette nuit en envoyant Pat Beverley aux Lakers contre Talen Horton-Tucker et Stanley Johnson, et désormais il faut trouver un point de chute à Mitchell. Ce dernier n’a pas demandé à partir mais on le voit mal rester dans une équipe en pleine reconstruction.

Les discussions ont repris avec les Knicks, et selon The Athletic, Mitchell se verrait bien dans la « Big Apple ». C’est une ville qu’il connaît, où il a de la famille et où il a grandi. Mais ce n’est pas la seule destination qui l’attire.

New York toujours en pole position

Selon nos confrères, Mitchell accepterait aussi de rejoindre les Nets et le Heat. Sauf que la piste Brooklyn est impossible en l’état puisque Ben Simmons est là. Les deux ne peuvent faire partie du même effectif en raison de la règle du « designated rookie-player » qui interdit à une formation d’avoir deux joueurs signés au contrat maximum à l’issue de leur contrat rookie par deux équipes différentes.

Quinze joueurs actuellement en NBA ne peuvent être échangés aux Nets tant que Simmons est dans l’effectif, et Mitchell en fait partie. En d’autres termes, si Mitchell doit rejoindre Brooklyn, ce sera en échange de… Simmons.

Côté Miami, on ne possède pas les fameux premiers tours de Draft que souhaite absolument Danny Ainge, et Pat Riley est beaucoup moins chaud sur ce dossier que les Knicks.

Résultat, c’est toujours New York qui tient la corde pour monter un échange avec Utah. Comme le Jazz n’est absolument pas pressé d’échanger son joueur, ce sera aux Knicks de faire un pas vers leurs homologues.