Les sélections nationales garderont des effectifs à 12 joueurs

La FIBA n’a aucunement l’intention d’imiter la NBA dans sa tendance à gonfler ses effectifs. Le fait de passer de 12 à 14 joueurs sélectionnés « n’est pas une idée nouvelle, elle a été lancée il y a près de 10 ans », selon Andreas Zagklis. « Nous n’avons pas l’intention de changer cette règle », tranche le secrétaire général de la Fédération internationale, en réponse à la demande exprimée récemment par le sélectionneur grec Dimitris Itoudis.

Le dirigeant considère que l’évolution de cette règle est susceptible de « changer la dynamique et avoir un impact sérieux sur la compétition. Cela peut sembler naturel pour un entraîneur de haut niveau qui a l’habitude d’avoir un effectif de 16 ou 18 joueurs et de n’en sélectionner que 12 pour un match donné. Mais dans un tournoi de deux semaines, ils ont fait une sélection de 12 joueurs et cela fait aussi partie de la beauté du tournoi. »

De devoir composer, comme le mettait en avant Dimitris Itoudis, avec les facteurs classiques blessure et fatigue, ainsi que les potentielles absences liées au Covid. La FIBA n’y voit pas des « éléments qui soutiennent que vous devriez avoir 14 joueurs. Le temps de jeu potentiel du 13e ou 14e joueur sera minime, ayant vu comment sont utilisés les 9e, 10e, 11e et 12e hommes lors des Euros entre 2001 et 2017. Le 12e homme n’a jamais joué plus de trois ou quatre minutes au total, et le 11e pas plus de cinq. »

À Dimitris Itoudis et aux autres sélectionneurs européens de prendre, comme le rappelle Andreas Zagklis, « des décisions difficiles dans les prochains jours » pour s’arrêter sur une liste finale, à 12 joueurs donc.

Le secrétaire général de la FIBA prend même le contre-pied de la question initiale en rapportant avoir reçu par le passé des demandes… de réduction d’effectifs. « Nous avons examiné la possibilité de réduire le nombre de joueurs. Cela s’est également produit dans le contexte des Jeux olympiques, après l’ajout du basket 3X3. L’approche du CIO est de ne pas augmenter le nombre d’athlètes. Ce n’est cependant pas quelque chose que nous envisageons de mettre en œuvre dans un avenir proche. J’ai utilisé cet exemple pour vous dire que les différents critères nous ont également incités à aller dans l’autre sens. »

Pour autant, et pour le moment, la FIBA s’en tient à la règle des 12.