La Jordan « Two Trey » est de retour, modèle hybride qui allie de nombreux aspects de précédentes Air Jordan, comme la base en cuir de la Jordan 11, la languette de la Air Jordan 8 ou la finition au niveau de la cheville de la Jordan 7.

Après la Jordan « Two Trey x PSG », Jordan Brand passe au bordeaux pour son nouveau coloris présenté ci-dessous. Le bordeaux est présent sur la tige, la languette et le talon, l’ensemble étant superposé de bandes en gris et blanc. La semelle extérieure est en blanc, l’extérieure en bleu glacé.

Plus d’infos à venir quant à sa date de sortie et son prix.

(Via SneakerNews)

