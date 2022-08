DeMar DeRozan reste chez Nike

Après la retraite de Kobe Bryant, DeMar DeRozan était devenu le principal ambassadeur des modèles de la ligne Kobe en NBA. Depuis de longues années et au fil des nouveautés, il arpente toujours les parquets avec les chaussures de l’une de ses idoles aux pieds.

Et ça va continuer, nous informe The Athletic, puisque nos confrères annoncent que l’arrière/ailier de Chicago a signé un nouveau contrat avec Nike.

Le All-Star, qui sort de la meilleure saison de sa carrière avec Chicago et fêtera ses 33 ans dans les prochains jours (le 7 août), a ainsi prolongé avec la marque à la virgule pour quatre ans de plus.

Fresh off making All-NBA second team, Chicago Bulls star DeMar DeRozan is signing a new four-year deal with Nike that keeps him as the featured face of Kobe Bryant’s iconic line, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 1, 2022