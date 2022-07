La Luka 1 brille en blanc

Avec la Zion 2 et la Air Jordan 37 (et la LeBron 20), la Luka 1 sera l’une des attractions incontournables de la rentrée 2022 niveau sneakers. Après avoir publié les images officielles de la Luka 1 « Quai 54 », Jordan Brand a cette fois dévoilé un coloris plus classique qui sera disponible en toutes tailles.

La tige est complètement blanche, avec seulement du bleu turquoise sur les finitions comme le logo « Jumpman » ou la tirette. Le logo du joueur est également perceptible en gris sur la languette. La semelle apparaît aussi en blanc et bleu turquoise, avec une note d’orange sous la semelle et à la base du talon.

(Via SneakerNews)

