Cocorico pour la Pump Omni Zone II

La France et les Etats-Unis partagent les mêmes couleurs pour leurs drapeaux. Reebok ne s’y est pas trompé en dévoilant un nouveau coloris de sa Pump Omni Zone II aux couleurs bleu-blanc-rouge qui sortira ce jeudi 14 juillet.

La tige principalement blanche est ainsi contrastée par des finitions en rouge et bleu, que ce soit pour les accroches renforcées des lacets ou les inscriptions « Reebok The Pump » et « Hexalite ». Le fameux « Pump » présent sur la languette apparaît pour sa part en rouge et blanc.

Bonne nouvelle : le modèle est disponible sur Reebok.fr pour 160 euros.

(Via SneakerNews)

