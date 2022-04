Une Pump Omni Zone II en hommage aux Celtics

La mythique Pump Omni Zone II a été popularisée par Dee Brown qui a évolué pendant huit ans aux Celtics et s’était fait connaître en remportant le Slam Dunk Contest en 1991 avec un dunk iconique.. et des Pump Omni Zone aux pieds.

Reebok a donc décidé de faire un clin d’oeil à la franchise du Massachusetts sur son prochain coloris, avec une tige en noir et vert et une languette sur laquelle ressort le fameux « Pump » en orange. Le modèle baptisé « Parquet Court » rend plus particulièrement hommage au parquet des Celtics sur sa semelle intérieure.

La Pump Omni Zone II « Parquet Court » est disponible depuis ce vendredi minuit sur Reebok.com au prix de 160 dollars.









(Via NiceKicks)

