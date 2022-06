Le grand jour pour la Zion 2

C’est un bel honneur que Jordan Brand attribue à Zion Williamson. La « Zion 2 » va en effet être la première chaussure signature qui marquera la fin de la saison 2021-2022 et donc le début du prochain exercice en attendant la Luka 1 et de la Air Jordan 37 qui devraient rapidement suivre.

A l’occasion de la sortie d’un premier coloris sur le sol américain ce jour, on en sait un peu plus sur la Zion 2. A commencer par la présence de la sangle pour « verrouiller » le pied. L’ensemble se veut toujours confortable et léger malgré tout.

Le modèle a également été « segmenté » en trois zones clés : le talon, plus résistant à l’impact, le milieu de la chaussure qui se veut également plus résistant et optimal en matière de maintien, et une bonne dose de confort et de mobilité au niveau des orteils.

La Zion 2 possède également pour nouveauté un strobel « découplé », le faisant passer d’une unité sur toute la longueur à une unité concentrée sur le talon, ce qui permet d’avoir 20% de Zoom Air en plus à l’avant du pied et un amorti plus doux et confortable au niveau du talon.

Le premier coloris commercialisé sera le « Vaudou » ce mercredi 22 juin. Le colors « Hope Diamond » sortira huit jours plus tard.

