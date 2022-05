Avec 21 points et 11 rebonds de moyenne cette saison, deux records en carrière, Kofi Cockburn a réussi une campagne des plus accomplies avec Illinois. Junior, il avait la possibilité de poursuivre encore une saison au niveau universitaire, d’autant que son nom n’est évoqué qu’à partir du second tour de la prochaine Draft NBA.

Mais, quoiqu’en disent certains spécialistes qui lui auraient conseillé de rester à la fac pour profiter de la nouvelle loi qui permet aux joueurs universitaires de gagner un peu d’argent sur leur nom, le pivot jamaïcain de 22 ans a pris sa décision. Et cette dernière est irrévocable.

« Mon objectif est d’aller en NBA depuis longtemps », explique-t-il. « Je pense être prêt à y aller maintenant. Et je ne peux pas mettre un prix sur mon rêve. C’est mon rêve et je suis prêt à le suivre quoiqu’il m’en coûte. »

Déjà très bon la saison passée avec 18 points et 9 rebonds de moyenne, Kofi Cockburn avait testé les eaux NBA avant de rebrousser chemin et de revenir à la fac pour une année de plus. Cette année écoulée, le massif intérieur de 2m13 pour 129kg ne veut désormais plus faire marche arrière.

« Il y aura toujours des obstacles et c’est l’un d’entre eux pour moi. Je dois donner tort à ces gens. La NBA est un tout autre niveau, un tout autre défi. Mais, à moins qu’ils me voient au niveau supérieur, [les scouts] n’auront aucune idée de quoi je suis capable. Il y aura toujours des doutes. »

« Rien ne pourra m’arrêter »

Conseillé par Ayo Dosunmu, son ancien coéquipier d’Illinois maintenant membre des Bulls, Kofi Cockburn a récemment participé au Draft Combine de Chicago. Quasiment à domicile pour cet événement crucial pour son avenir professionnel, il a semble-t-il fait bonne impression. De plus, il en a marre de repousser l’échéance.

« Il s’agit surtout d’avoir du succès sur le long terme. Si je quitte l’université maintenant, je vais me mettre en position pour rencontrer le succès pour plus longtemps en ayant une année de transition. Si je retourne à l’université, c’est une année supplémentaire durant laquelle je retarde ma progression au niveau supérieur. »

Intérieur massif avec une puissance au sol sans égal en NCAA, Kofi Cockburn va débarquer en NBA avec humilité et détermination. Mais son profil d’intérieur « à l’ancienne », qui s’appuie surtout sur le jeu poste bas en attaque et ne peut pas « switcher » sur les extérieurs en défense, ne fait plus tellement récente dans la Grande Ligue.

Contrairement à d’autres intérieurs de ce genre qui ont choisi de rester en NCAA pour rentabiliser leurs qualités, Kofi Cockburn se sent quant à lui prêt à affronter tous les défis (ligue d’été, G-League voire « two-way contract ») qu’on lui mettra dans les roues…

« Je suis facile à coacher, je peux m’adapter à n’importe quel environnement. Je vais toujours apporter quelque chose, que ce soit aux rebonds pour aller chercher des possessions supplémentaires, avec de bons écrans, en roulant vers le cercle, des choses que je fais à haut niveau. Je pense que personne ne peut m’arrêter si je veux un rebond et gagner une possession supplémentaire. J’ai une mentalité de tueur. Rien ne pourra m’arrêter. »