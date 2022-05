Retour gagnant pour Kyle Lowry

C’est un peu le jeu des chaises musicales à l’infirmerie de Miami. Quand un joueur en sort, un autre rentre… Cette nuit, Kyle Lowry effectuait son grand retour sur les terrains, tandis que Jimmy Butler restait dans le vestiaire pendant toute la deuxième mi-temps à cause d’une blessure à genou.

Après deux passages éclair face aux Hawks et aux Sixers, dans quel état physique serait-il ? Ce n’est jamais facile de rentrer dans une série, surtout à 36 ans. Mais Lowry a été bon, d’abord comme premier rideau en défense, mais aussi en attaque pour compenser la sortie de Jimmy Butler. Se sent-il à 100% après ce match à 11 points, 6 passes et 4 interceptions ?

« C’est une bonne question… Je me sens bien. Je peux jouer » répond-il. « Vous savez, c’est un processus pour moi. C’est long avec ce type de blessure. Le staff, les préparateurs physiques, les coaches, notre franchise… On est tous sur la même longueur d’ondes, et on communique avec les médecins. C’est le plus important : être sur la même longueur d’ondes. On va continuer d’avoir un dialogue ouvert, de communiquer pour simplement trouver des solutions pour que je sois sur le terrain. »

Désormais, c’est Butler mais aussi Tyler Herro qui sont touchés. Ils sont incertains pour le prochain match, mais Lowry n’est pas inquiet. Cette équipe de Miami est à part avec un effectif essentiellement composé de joueurs non draftés, ou sélectionnés loin dans la Draft. A son image puisqu’il a été choisi en 24e position, ou celle de Jimmy Butler, 30e choix.

« On trouve toujours une solution. S’il y a bien quelque chose qui caractérise cette équipe, c’est que nous avons des gars qui se donnent à fond. Udonis (Haslem) dit toujours qu’on y est tous arrivé à l’arrache. Beaucoup de gars n’ont pas été draftés, beaucoup de gars étaient des fins de premier tour, ou sélectionnés au deuxième tour. Nous avons tous trouvé le moyen de gagner notre vie, de faire notre travail à un haut niveau, d’être ici et d’y rester. C’est important pour nous. »

En tout cas, a priori, il va pouvoir enchaîner, et jouer le prochain match.

« Cela fait du bien d’être de retour. Franchement, je n’avais joué que quatre matches de playoffs avant cette rencontre. C’est difficile d’essayer de trouver un rythme. Mais le simple fait d’être avec les gars sur terrain, c’est plaisant. »