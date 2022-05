Sam Presti compare la NBA et sa lottery au poker

Pour Sam Presti, comparer le fonctionnement de la ligue au jeu d’échecs n’a pas lieu d’être. « Dans une partie d’échecs, tout le monde part du même endroit, a le même nombre de pièces. Vous arrivez à la fin du jeu, vous recommencez et tout le monde retourne au même point de départ », résume le GM du Thunder, en amont de la lottery qui s’est tenue plus tôt dans la semaine.

Le dirigeant préfère utiliser une autre comparaison, avec le poker. « La NBA ressemble plus au poker, où vous recevez une main très aléatoire et où vous devez jouer la main qui vous est donnée. Ces mains peuvent vous être distribuées de différentes manières. Ça peut être le résultat de la lottery, ça peut être différentes choses », juge l’architecte du finaliste NBA 2012 (Kevin Durant, Russell Westbrook, James Harden…).

« Je pense que la véritable compétence réside dans la capacité à jouer au mieux les mains qui vous ont été distribuées au fil du temps et à rester dans le jeu pour continuer à avoir de nouvelles mains », poursuit Sam Presti, qui a déniché quantité de talents à la Draft, dont le dernier en date se nomme Josh Giddey.

Dans cette optique, et pour mener à bien la reconstruction en cours à OKC, le GM n’a cessé d’échanger ces dernières années des vétérans (Trevor Ariza, George Hill, Al Horford…) pour récupérer un maximum de choix de Draft. Résultat : son équipe dispose du plus grand nombre de « picks » (et de très loin !) pour les années à venir, soit autant d’opportunités, selon des lottery favorables, de décrocher le gros lot.

« Je pense que les échecs sont un bon exemple de choses qui se passent bien, mais la NBA ressemble plus au poker à cause des incertitudes et du fait que beaucoup de choses sont hors de votre portée, et que tout le monde part d’un point de départ différent », explicite le GM, en référence aux situations sportives et financières.

Ce facteur incertitude a été favorable au Thunder lors de cette dernière attribution de l’ordre de Draft. Alors qu’il s’imaginait disposer du sixième (probabilité de 27%) ou du septième choix (18%), Sam Presti va finalement sélectionner à la deuxième place (11.5%), ainsi qu’à 12e et 30e place. L’an dernier, avec des probabilités comparables, son plus haut choix n’avait été que le 6e.