LA Lakers : Jeanie Buss est prête à prendre des décisions difficiles

Co-propriétaire des Lakers, et fille du légendaire Jerry Buss, Jeanie Buss s’apprête à vivre son été le plus compliqué depuis qu’elle a pris les rênes de la franchise. Il lui faut déjà trouver le bon coach, puis ensuite envisager de prolonger LeBron James, tout en montant un effectif susceptible de jouer le titre. Sans oublier de séduire un public qui n’a pas hésité à siffler et bouder ses joueurs.

« On n’apprécie pas de manquer les playoffs. Je comprends la colère et la frustration des fans. Cette dernière saison a été extrêmement décevante … C’était énormément décevant. J’ai le sentiment que nous avons déçu les fans des Lakers, et je ne veux pas que cela se reproduise, et nous devons faire les choses correctement », a-t-elle déclaré au LA Times. « Je dois faire en sorte que ça s’améliore. Si nous ne sommes pas à la hauteur du standard des Lakers, je prendrai tout en compte. Je prendrai les décisions difficiles, parce que c’est ce qu’il faut faire ».

Confiance totale en Rob Pelinka

Au passage, elle maintient sa confiance dans le couple Rambis, Kurt et Linda, ses premiers conseillers, et elle confirme que son ancien compagnon, Phil Jackson, lui donne son point de vue. Mais elle assume ses responsabilités dans le recrutement effectué, et regrette surtout de ne pas avoir mis de pression sur les joueurs et l’équipe.

« Je suis un peu comme mon père, c’est-à-dire qu’il faut laisser les joueurs, l’équipe, se concentrer sur eux-mêmes, pas sur moi », a-t-elle poursuivi. « Mais j’ai conscience d’avoir été un peu trop en retrait pour que les gens aient conscience ce qui se passe. Je suis propriétaire majoritaire des Los Angeles Lakers, et je suis responsable de toutes les décisions qui sont prises ici. »

Pour l’épauler, il n’y a plus Magic Johnson, parti de lui-même, même si elle continue de le consulter, et c’est Rob Pelinka qui va devoir se creuser la tête pour transformer une formation qui a terminé 11e de la conférence Ouest, en futur champion NBA.

« Concernant le basket, j’ai une confiance totale dans notre front office, dirigé par Rob Pelinka. C’est une personne extrêmement intelligente, extrêmement stratégique, tout ce qu’il fait est réfléchi et avec un objectif. J’ai une confiance totale dans le fait qu’il puisse monter une équipe et trouver un coach qui nous ramènera à notre place. »

Retrouver le « chemin du succès »

Ensuite, sur le plan de l’effectif, il y a le cas Westbrook. La greffe n’a pas pris avec Frank Vogel, et ce sera compliqué de transférer le meneur de jeu et son salaire pharaonique. « Parler de ça est prématuré » estime Jeanie Buss. « Nous devons d’abord trouver le bon coach pour diriger cette équipe. En fonction du style de jeu que ce coach veut pratiquer, et au regard du roster, tout se mettra alors en place. »

Autre dossier important, la prolongation de contrat de LeBron James. À 37 ans passés, le quadruple champion NBA joue encore comme un MVP, mais ce n’est pas certain qu’il veuille s’engager à moyen terme avec une équipe sans identité, et à la marge de manoeuvre très réduite.

« Je veux qu’il ait confiance dans l’équipe, confiance dans le fait qu’on a les éléments pour gagner le titre » répond-elle. « Il faut qu’il soit heureux, et je veux être certaine qu’il est heureux« .

Pour elle, le duo LeBron-Davis reste le pilier autour duquel il faut construire pour aller chercher une nouvelle bannière. « Il n’y a aucune raison pour moi d’imaginer qu’on ne puisse pas gagner avec eux. Ce que j’ai appris de Phil Jackson, c’est qu’il y a toujours un chemin vers le succès. Parfois, il peut être plus compliqué que d’autres fois, mais il faut voir les compétences » conclut-elle ainsi sur sa philosophie pour relancer le club.