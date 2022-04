Xavier Tillman, l’invité surprise des Grizzlies

On le sait, les playoffs peuvent permettre à des joueurs de gagner des minutes ou de disparaître de la rotation, en fonction des adversaires et des tours. Sans Steven Adams, en difficulté face à la mobilité de Karl-Anthony Towns, c’est ainsi Xavier Tillman qui a eu l’opportunité de marquer des points aux yeux de son coach, la nuit dernière.

Pas entré en jeu au cours du Game 1, l’ailier-fort de 23 ans a cette fois-ci été appelé à la rescousse par Taylor Jenkins lors du Game 2, alors que Jaren Jackson Jr, Brandon Clarke et Steven Adams, donc, étaient tous gênés par les fautes dans cette partie. Et, en bon professionnel, il a répondu présent pour Memphis, puisqu’il a compilé 13 points et 7 rebonds en 21 minutes, à 6/7 aux tirs !

« Je suis tellement fier de lui, il est resté prêt, il est entré en jeu et il a eu un impact énorme, en attaque comme en défense. Il a apporté une étincelle et l’équipe a décollé ensuite », réagissait l’entraîneur du Tennessee.

Débordant d’énergie, sans doute parce qu’il n’a jamais été un membre permanent de la rotation des Grizzlies cette saison, Xavier Tillman a fait le job des deux côtés du parquet. Se distinguant notamment avec sa vitesse, sa disponibilité près du cercle et sa capacité à conclure dans la peinture, après un « pick-and-roll » ou un rebond.

« Il a bien défendu sur [Karl-Anthony Towns] et il a fait de bonnes choses des deux côtés du terrain. Il s’est tenu prêt et [coach] Jenkins donne confiance à ses joueurs quand il fait appel à eux », confiait un Ja Morant enthousiaste, concernant le match plein de son coéquipier.

De nouveau appelé au front lors du Game 3 ?

Mieux encore : en étant parfois associé à Jaren Jackson Jr, qui pouvait ainsi occuper un rôle de vrai pivot, Xavier Tillman a permis à « JJJ » de reprendre confiance et d’avoir plus d’espace pour exprimer son jeu offensif.

« Il avait de nouveau l’air libéré et vous savez que Jaren [Jackson Jr.] est meilleur que jamais quand il joue libéré, c’est un ‘mismatch’ ambulant », estimait à ce propos le 35e choix de la Draft 2020.

Désormais, fort de cette prestation aboutie contre les Wolves, Xavier Tillman peut donc espérer retrouver des minutes dans le Game 3, à Minneapolis cette fois-ci. En espérant revenir à Memphis, dans une ambiance toujours aussi bouillante, sans accuser un retard de 1-3…

« À chaque match à domicile, ce public est incroyable », déclarait l’ancien pensionnaire de Michigan State, au sujet de cette même ambiance dans le Tennessee. « Dès que l’on lance un ‘run’, on ne peut même pas s’entendre entre nous et on doit communiquer avec des gestes. On a déjà hâte de revenir ici, c’est un public incroyable. »