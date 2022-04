Les Mavs comparent l’absence de Luka Doncic à celle de Dirk Nowitzki en 2003

« Les nouvelles concernant Dirk Nowitzki ne sont pas bonnes. » Ainsi parlait Don Nelson, alors coach des Mavericks, fin mai 2003. Embarquée dans une finale de conférence face aux Spurs, son équipe venait de perdre la troisième manche et se retrouvait menée 2-1. Elle venait surtout de perdre son leader, touché au genou.

« Je peux toujours jouer malgré la douleur. Mais ça n’a pas de sens si je ne suis pas à 100% », affichait alors l’Allemand, sur le point de manquer les trois rencontres suivantes. Les Spurs finissaient par s’imposer en six manches (4-2) pour filer en Finals NBA et remporter le titre face aux Nets.

Les Mavs, eux, devaient patienter encore quelques années avant de s’inviter pour la première fois de leur histoire en finale (2006). En évoquant le souvenir de cette blessure, Jason Kidd dresse aujourd’hui un parallèle avec la situation actuelle de Dallas, privée jusqu’ici de Luka Doncic dans sa série face au Jazz.

« Des décisions doivent être prises. La franchise s’est déjà retrouvée dans cette position avec Dirk quand il avait 23 ans (ndlr : 24 ans en réalité) et qu’il s’est blessé au genou contre San Antonio en 2003. (Don Nelson) a pris cette décision de ne pas le faire jouer, ce qui n’a pas plu à tout le monde », se souvient l’ancien meneur de jeu, en référence au choix de ne pas tirer sur le genou du géant blond.

« On doit faire attention à l’histoire », poursuit le coach de la franchise texane. « Il arrive un moment où on devra prendre cette décision de toute façon. C’est l’une des questions dans ce qui est presque exactement la même situation, alors qu’ils sont tous deux âgés de 23 ans. Est-ce qu’on le fait jouer ou non ? On est déjà passés par là une fois et on va se retrouver à nouveau dans cette position. »

Faut-il précipiter le jeune Slovène à revenir, quitte à risquer pour son état de santé sur le long terme ? Ou au contraire, faire preuve de prudence en acceptant l’idée qu’il ne s’agit « que » d’un premier tour de playoffs ? Et que les Mavs d’aujourd’hui semblent beaucoup plus loin de la marche finale, par rapport à leurs aînés de 2003.

La décision n’est pas arrêtée alors que les Mavs ont égalisé la nuit dernière face au Jazz. Si bien que Jason Kidd se contente de dire vaguement que son meneur va « dans la bonne direction » et qu’il en fait « plus chaque jour ». « J’espère qu’il pourra jouer bientôt. Mais s’il ne peut pas jouer, on devra faire sans lui. »