La déclaration d’amour de Klay Thompson pour Draymond Green

À écouter son coach et ses coéquipiers, Draymond Green est le MVP du Game 1 face aux Nuggets, et pourtant, il n’a pas eu droit aux honneurs de la conférence de presse. On imagine que l’intéressé n’en fait pas une histoire, mais son impact a été immense sur la victoire avec ses 12 points, 9 passes, 6 rebonds et 3 contres pour les chiffres, et tout ce qui ne voit pas dans les chiffres comme le défi physique imposé à Nikola Jokic. Le Serbe signe 25 points, mais il a eu besoin de 25 tirs…

« Draymond est le meilleur défenseur du monde, et on lui en demande tellement… » soupire Klay Thompson. « Ce que je veux dire, c’est que Jokic est un si grand joueur. C’est un MVP, et Kevon et Draymond ont relevé le défi, et ils vont continuer de le faire. Draymond est le meilleur défenseur avec qui j’ai joué, et c’est vraiment quelqu’un qui fait la différence. Sans lui, nous ne sommes pas les Warriors. »

« C’est juste un basketteur incroyable ! »

Au passage, Klay Thompson rappelle combien Draymond Green est tout aussi précieux de l’autre côté du terrain. « Sa défense éclipse parfois son attaque, mais c’est comme un meneur de 2m00 qui peut mettre des 3-points. Il fait le bon geste, il est très bon près du cercle, et il débloque toute notre attaque car il est capable de défendre sur les pivots et de jouer meneur de jeu. C’est tellement unique. Qui d’autre en NBA fait ça ? »

C’est une vrai déclaration d’amour, et Klay Thompson ne s’arrête pas là. Un journaliste lui demande pourquoi Draymond Green est si unique en playoffs.

« Son coeur ! Je n’ai jamais vu quelqu’un jouer avec une telle passion, et c’est un défenseur très intelligent » poursuit Klay Thompson. « Il est toujours au bon endroit. C’est le quarterback de notre défense, et il peut changer en défense du meneur de jeu au pivot. C’est juste un basketteur incroyable. »

Mêmes compliments chez Stephen Curry quand on lui demande s’il lui arrive de douter de son intérieur. « Jamais ! Son intelligence est dingue, car il est capable de faire des ajustements en fonction de la personne qu’il défend et du défi qu’il doit relever. Il est toujours dans le coup. Il n’a plus rien à prouver, mais il continue à avoir un impact sur le jeu. Quand vous le regardez jouer, vous n’en croyez pas vos yeux. Il trouve toujours le moyen de faire sentir sa présence. C’est génial de le voir jouer comme ça au bon moment après tout ce qu’il a traversé cette saison« .

« Je n’ai jamais vu quelqu’un d’aussi compétitif et d’intelligent. C’est une très bonne combinaison quand on aborde les playoffs »

Le mot de la fin pour Steve Kerr. En fin de saison régulière, il l’avait laissé jouer un back-to-back. C’était le signe que Draymond Green était sur la bonne voie. Lui aussi ne tarit pas d’éloges sur son intérieur.

« Draymond est un Hall Of Famer. Il est deux fois champion olympique. Je ne sais plus combien de fois il a été All-Star, mais c’est beaucoup. Il a été le meilleur défenseur de la NBA. C’est l’un des meilleurs joueurs de la NBA, et ce soir, il a démontré pourquoi » estime le coach de Golden State. « Ce qui le rend génial, c’est son esprit de compétition. Il est évidemment incroyablement intelligent. C’est un passeur doué, et il ne sera jamais l’un des meilleurs attaquants de la NBA. En revanche, je n’ai jamais vu quelqu’un d’aussi compétitif et d’intelligent. C’est une très bonne combinaison quand on aborde les playoffs. Vous avez besoin d’intelligence et de dureté, et c’est Draymond. Il est déterminé, et vaut mieux pas trop s’approcher de lui. »