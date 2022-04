Les Celtics rebondissent sur les commentaires de Bruce Brown

Kevin Durant va sans doute encore en toucher deux mots à Bruce Brown. Pour rappel, après la victoire des Nets contre les Cavaliers dans le « play-in » et la qualification pour les playoffs donc, l’arrière avait fait des commentaires sur la raquette affaiblie des Celtics.

« Ils n’ont pas Robert Williams, donc ils ont moins de présence dans la raquette. On pourrait attaquer Al Horford et Daniel Theis », glissait Bruce Brown, ce que Kevin Durant n’a pas apprécié.

Le MVP 2014 sait sans doute que de tels propos peuvent servir de carburant pour l’adversaire. Et ça n’a pas manqué puisque les Celtics ont immédiatement rebondi dessus.

« Le sujet a été abordé dans le vestiaire et pendant la séance vidéo. Le staff m’a montré la vidéo », raconte Daniel Theis. « Il a dit ce qu’il a dit. Peut-être qu’il a parlé un peu vite. Durant a sans doute pensé que ce n’était pas une bonne idée. Nous, on doit montrer sur le terrain. S’il le pense comme ça, à nous de lui montrer qu’il a tort. »

Alors qu’il n’avait rien demandé, l’Allemand aura donc un brin de motivation supplémentaire au moment de commencer cette série contre les Nets, dimanche soir.

« Cela aurait été différent s’il n’avait pas dit mon nom ou celui d’Al Horford », remarque-t-il. « On sait tous que Robert Williams ne sera là pas et que ce sera différent, car personne ne peut faire ce que Williams fait, comme protéger le cercle. Collectivement, on n’avait pas besoin d’un surplus de motivation, mais, personnellement, ça me donne un petit truc en plus. »

Jaylen Brown n’a pas voulu faire de commentaires particuliers, estimant simplement qu’il fallait « répondre par des actions ». Ce que Daniel Theis confirme. « On verra sur le parquet », annonce-t-il.