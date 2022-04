Spencer Dinwiddie prêt à prendre le relais de Luka Doncic

« Je n’ai pas eu d’indication sur le fait qu’il ne jouerait pas, donc je me prépare comme s’il allait être là. On ne nous a rien dit. Ils ne nous ont pas dit d’être prêts. Il m’a l’air costaud. On ne dirait pas qu’il va manquer beaucoup de temps, s’il venait à en manquer ».

Après Jason Kidd, ce sont Spencer Dinwiddie et Jalen Brunson qui ont eu à gérer la « patate chaude » Luka Doncic devant la presse. Spencer Dinwiddie a participé à changer la trajectoire de la saison des Mavericks depuis son arrivée dans le Texas. Il fera donc partie de ceux qui devront compenser sa potentielle absence, en tâchant de rester fidèle à son jeu. Personne ne devra jouer les héros, car la réponse à ce coup dur se fera en équipe.

« Si nous devions jouer sans Luka, Spencer peut combler ce vide, mais nous ne lui demandons pas d’être Luka. Nous lui demanderons d’être lui-même », a précisé Jason Kidd. « Nous sommes convaincus que s’il doit débuter les matches, c’est ce que nous ferons. Mais peu importe qui sera titulaire ou qui jouera dans ce match, nous serons prêts. Ce sera juste une question d’exécution des systèmes ».

Plus d’opportunités, mais un rôle similaire

Des propos confirmés par l’intéressé qui, si le forfait de Luka Doncic se confirme pour le premier match de la série face à Utah, s’attend simplement à être davantage impliqué dans le jeu, en terme de responsabilité et de minutes.

« Les deux ou trois matchs où Doncic n’a pas joué et où j’étais là, mon utilisation a augmenté. J’essaie juste de continuer à créer et à être agressif, mais il faut comprendre que ce sera probablement 30 pick-and-rolls contre 10 d’habitude », a-t-il souligné . « Évidemment, tout le monde a plus de possessions à jouer. Je vais probablement l’aborder de la même manière que lorsque Doncic ne jouait pas. Je sais que mon temps de jeu va augmenter comme je l’ai dit, mais c’est un effort collectif. Je ne m’attends pas à endosser complètement la charge ».

L’autre atout des Mavs dans cette situation compliquée, c’est de bénéficier d’un autre créateur de la trempe de Jalen Brunson, l’un des meneurs de la ligue les plus efficaces.

« Je pense que ce sera au joueur derrière lui de prendre la relève. Ce sera notre mentalité », a-t-il confié. « Un joueur comme Luka est difficile à remplacer. C’est un talent générationnel, un des cinq meilleurs joueurs de la ligue, il fait ce qu’il veut sur le terrain. Ce sera à nous d’élever notre niveau et de trouver un moyen de gagner ».