Wolves – Clippers : Anthony Edwards et D’Angelo Russell envoient Minnesota en playoffs !

Après trois années de disette, les Wolves sont de retour en playoffs ! La franchise s’est parfaitement préparée à cette échéance en remportant une vraie bataille face à des Clippers pourtant plus expérimentés et qui avaient la main dans le dernier acte. Mais malgré la sortie pour six fautes de Karl-Anthony Towns, les locaux ont trouvé les ressources pour abattre les Californiens grâce à leur grosse fin de match.

Menés après un quart-temps (20-26), les Wolves ont bien réagi dans le second acte pour virer d’une courte tête à la pause (53-51) et ce malgré un Karl-Anthony Towns à 0/7 aux tirs et déjà… à quatre fautes personnelles. Également très maladroit jusqu’ici, Paul George va se réveiller dans les grandes largeurs en inscrivant 15 points dans la troisième période, dont trois missiles de loin, pour permettre à Los Angeles de reprendre l’avantage dans cet acte (78-84).

Un panier à 3-points au buzzer de Malik Beasley a permis à Minnesota de terminer sur une meilleure note cette période où les Clippers ont clairement donné le sentiment de prendre l’ascendant, à l’expérience. Alors que Patrick Beverley multipliait les bons « coups » dans le jeu, les Wolves ont paru un peu tendres à l’image d’un Jaden McDaniels à la peine pour terminer au cercle à plusieurs reprises.

Sixième faute de Karl-Anthony Towns !

À sept minutes de la fin, les locaux comptaient déjà trois possessions de retard (86-93) quand le « KAT » a commis sa sixième faute et a été contraint de rejoindre son banc, tête basse. Clap de fin pour les Wolves ? Pas du tout. Sa sortie prématurée va avoir l’effet inverse sur le cours du jeu. Anthony Edwards est monté un peu plus en température, en pénétration ou à 3-points, en étant bien imité par D’Angelo Russell, auteur d’un énorme tir primé en première intention à transition.

Les deux hommes vont porter les hommes sur un 16-2 pour renverser la partie. Paul George a eu beau renvoyer quelques tirs longue distance, les Clippers ont pêché en attaque et ont été débordés par l’intensité déployée en face. Victoire finale des Wolves sur les chants des « Beat LA » du public qui n’attendait que ça.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Retour en playoffs pour les Wolves. Chris Finch et sa troupe valident ainsi leur très belle saison régulière marquée par le meilleur bilan de la franchise (56% de victoire) depuis 2018, date de la dernière qualification en playoffs sous l’ère Tom Thibodeau et Jimmy Butler. La franchise du Minnesota a donné tort à un paquet de pronostiqueurs à l’entame de la saison.

– L’intensité de Patrick Beverley ! Malgré son manque d’adresse en attaque, il mériterait sa mention dans les tops. Alors qu’il était l’un des plus petits joueurs sur le parquet, le meneur a terminé meilleur… rebondeur de la partie. Face à son ancienne équipe, il s’est comporté comme la peste que l’on connaît, tentant de provoquer une faute technique devant Marcus Morris (les arbitres avaient signé une double faute technique avant de lui accorder à lui…) ou en volant un ballon décisif à Reggie Jackson dans les derniers instants. La qualification pour les playoffs, les Wolves la doivent en partie à son intensité sur ce match et cette saison.

– De la maladresse aux lancers-francs. Les deux équipes n’ont pas vraiment brillé en terme d’adresse dans le jeu, intensité de playoffs oblige. Mais les deux équipes, qui ont commis près de 30 fautes chacune, n’ont pas non plus brillé sur la ligne des lancers où Minnesota a tout de même lâché 14 points en route.

TOPS/FLOPS

✅ Paul George. Malgré de gros soucis d’adresse dans le deuxième quart-temps notamment (0/6), l’ailier a tenu son rang avec 15 points dans la troisième période. Auteur d’une sortie complète, il aurait peut-être gagné à attaquer un peu plus le cercle.

✅ Anthony Edwards et D’Angelo Russell. Les héros offensifs des Wolves ont parfaitement assuré la relève durant l’absence de leur intérieur. Le meneur a brillé par son jeu en périphérie tandis que l’arrière a alterné entre tir longue distance et attaques de cercle physique.

⛔ Karl-Anthony Towns. Un match terrible pour l’intérieur qui a commis au moins quatre fautes très bêtes, à la lutte aux rebonds avec Ivica Zubac ou Paul George. Frustré par les coups de sifflet, il n’a jamais pu rentrer dans son match.

LE MATCH INTERROMPU PAR UNE… « GLUE GIRL »

Woman down under Clips basket during free throws. pic.twitter.com/FiZU5XmypJ — Mirjam Swanson (@MirjamSwanson) April 13, 2022

Scène surréaliste et jamais vue à la fin du deuxième quart-temps. Une femme s’est invitée sur le parquet pour tenter de se… coller sur le parquet avec de la super glue. Il s’agirait d’une militante qui voulait dénoncer le rôle de l’une des sociétés du propriétaire des Wolves, Glen Taylor, dans l’abattage de millions de poulets.

LA SUITE

Wolves : déplacement à Memphis, samedi.

Clippers : réception du vainqueur de Pelicans – Spurs, vendredi.