Leon Rose vole au secours de Julius Randle et Tom Thibodeau

Après une belle saison 2020/21, les Knicks ont replongé. Entre les blessures et les contre-performances à répétition, la franchise de « Big Apple » a terminé à la 11e place de l’Est avec 45 défaites au compteur.

Artisans principaux du re-décollage des Knicks lors de la saison précédente, Julius Randle et son coach Tom Thibodeau se retrouvent désormais fragilisés. Pour la première fois de la saison, le président Leon Rose s’est donc exprimé dans les médias pour les défendre, à commencer par Julius Randle qui s’est pourtant surtout distingué par son irrégularité et ses sorties de route au niveau de son comportement.

« Julius est un joueur passionné. C’est une personne avec qui tout allait bien l’a dernier. Cette année, les choses ne se sont pas bien passées. C’est tout de même l’un des trois joueurs à avoir une moyenne de 20 points, 10 rebonds et 5 passes », a déclaré le boss de la franchise. « Des choses se sont passées sur le terrain, nous avons vu son côté émotionnel ressortir, nous avons vu des choses se passer. Je pense que ça a affecté son jeu à certains moments. Il a eu des remords pour certaines de ces choses, comme il l’a exprimé aux fans dans la lettre qu’il a envoyée. Il a continué à travailler et à surmonter ces difficultés jusqu’à la fin de la saison ».

Leon Rose a ajouté que Julius Randle avait été davantage ciblé cette saison après avoir porté l’équipe sur ses épaules durant l’exercice précédent, et a confirmé l’envie de son intérieur, qui a signé une prolongation de 117 millions sur quatre ans l’été dernier, de poursuivre l’aventure en terre new-yorkaise.

« Julius aime être ici à New York, il veut être à New York », a-t-il ajouté.

De la stabilité pour repartir de l’avant l’an prochain

S’agissant de Tom Thibodeau, le président des Knicks a également tenu à prendre sa défense malgré un bilan décevant sur le plan comptable, confortant sa place en tant qu’entraîneur principal pour la saison prochaine.

« Je veux dire, encore une fois, qu’il est l’un des meilleurs entraîneurs de la NBA. Alors évidemment, aucun d’entre nous n’est heureux des résultats de cette année. Mais c’est un gars qui prépare notre équipe mieux que quiconque. J’ai le sentiment qu’il a fait du bon travail dans ces circonstances ».

Un peu de stabilité ne fera pas de mal à cette franchise qui a brillé par ses mouvements à répétition ces… vingt dernières années. Dans le même esprit, Leon Rose s’est ainsi projeté sur la saison prochaine en espérant cette fois repartir de l’avant.

« Nous ne sommes pas en playoffs. C’était notre objectif. Nous voulions être en playoffs. Nous voulions faire un pas en avant. Mais j’ai l’impression que depuis la pause du All-Star, l’équipe a montré un certain élan et a montré de bons signes », a-t-il poursuivi, évoquant le bilan des 13 derniers matchs (8 victoires) et la progression des plus jeunes éléments comme Jericho Sims,, RJ Barrett ou Obi Toppin. « Nous avons neuf joueurs dans notre équipe qui ont 24 ans ou moins et Julius n’a que 27 ans. Donc… nous considérons que le développement est essentiel. Et juste dans cette partie de la saison, nous avons vu un bon développement. Nous avons juste besoin de travailler et de continuer à construire à partir de ça ».