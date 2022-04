Anthony Edwards n’a pas atteint les 50 points… mais il s’en remettra

« J’aurais aimé qu’on termine un peu mieux. Ce n’est pas une façon très intelligente d’essayer de finir un match. On doit être meilleurs. » Les mots de Chris Finch s’adressent à l’ensemble de sa troupe. Mais on se doute que l’entraîneur des Wolves vise un peu plus Anthony Edwards que les autres.

Alors que les Wolves menaient tranquillement de 18 points face aux Spurs, dans le dernier quart-temps, ils ont réussi à se faire peur dans les derniers instants. À huit secondes de la fin, Karl-Anthony Towns a été sanctionné pour avoir tardé à remettre la balle en jeu. Possession récupérée par les Spurs… avec seulement 4 points de retard. Les visiteurs n’iront finalement pas plus loin.

Une discussion autour de son agressivité

Heureusement pour les Wolves qui ont clairement été absorbés par le total de points d’Anthony Edwards. Il manquait en effet un panier primé à ce dernier pour atteindre la barre des 50 points. Il a ainsi tenté sa chance… à quatre reprises, toujours depuis la même zone et étant contesté, dans la dernière minute. Deux derniers lancers-francs lui ont tout de même permis d’atteindre les 49 points et de s’offrir un nouveau record en carrière.

« Évidemment, on a essayé de pousser Ant à faire quelque chose de spécial à son âge », ne cache pas Patrick Beverley, en sachant que le public local a également encouragé l’arrière à shooter. Ce dernier voulait ses 50 points, il regrette d’ailleurs en conférence de presse d’avoir raté un lay-up avec la faute, sur la fin, qui lui aurait permis de faire un « 2+1 ». « Mais je m’en fiche, on a gagné », relativise-t-il.

Cette drôle de fin de match n’enlève rien à son énorme performance, son cinquième match dans sa jeune carrière à 40 points ou plus. Auteur de 15 points dès le premier quart-temps, il a repris son chantier dans la seconde partie du troisième quart-temps avec notamment 15 points inscrits consécutivement, à cheval sur le quatrième quart-temps également, sans qu’aucun autre coéquipier ne marque.

L’arrière a fait autant de mal dans la raquette des Spurs, Tre Jones peut en témoigner, que derrière la ligne à 3-points où il a brillé avec ses tirs à reculons.

« Je crois qu’il a été n°1 de Draft, cela peut vouloir dire quelque chose là. C’est un sacré joueur », qualifie Gregg Popovich, qui avait déjà subi les 60 points de Karl-Anthony Towns il y a quelques semaines.

Anthony Edwards s’est arrêté à 49 points (16/28 aux tirs dont 6/14 de loin), 8 passes décisives et 6 rebonds. Sa sortie intervient au lendemain d’une discussion avec l’un des assistants coaches de l’équipe. Le message passé a tourné autour de son agressivité. « Dominer dans ce que je fais. Ce qu’il a dit m’a vraiment marqué. »

« On lui a parlé d’essayer d’être un peu plus dominant quand il peut l’être, dans les moments importants », confirme Chris Finch. « J’ai vraiment aimé sa façon d’aller au cercle, sa finition. Il a été rusé. Il a montré de la patience, a attiré les fautes. Il a trouvé des gars. Il a tout fait. Il a joué avec une grande détermination. »

70 points un jour ?

En parlant de fautes provoquées, son joueur n’avait jamais autant occupé la ligne des lancers-francs que cette nuit (11/14). « Les arbitres m’ont montré de l’amour ce soir, c’est sûr. Je n’ai rien de négatif à dire à leur sujet » en sourit-il. « Si je peux shooter 10, 14 lancers-francs, qui sait à combien de points je peux tourner. »

Son coéquipier Karl-Anthony Towns salue son éthique de travail après que l’arrière a connu des difficultés aux tirs récemment. « Il a vraiment fait le job, il a bien défendu. Il a fait la totale ce soir », juge « KAT », en ajoutant : « Il ne fait que s’améliorer. Je lui ai dit dans les vestiaires : ‘Ne t’inquiète pas de ne pas avoir atteint les 50 points, parce qu’à ce rythme, tu vas en marquer 70 un jour.’ »

En attendant, Anthony Edwards et les Wolves ont rendez-vous avec le « play-in », avec l’espoir de poursuivre leur beau parcours en playoffs. « On a tout ce qu’il faut. Je crois qu’on va faire un très bon parcours en playoffs. Que les autres se tiennent prêts face à nous », prévient l’arrière devant un public qui a retrouvé son enthousiasme.