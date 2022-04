La métamorphose de Jaxson Hayes

Arrivé en NBA comme pivot longiligne et athlétique, Jaxson Hayes a trouvé un moyen de diversifier son apport et de gagner en temps de jeu… en étant décalé au poste d’ailier-fort.

Peu avant le All-Star Break, Willie Green a tenté de l’associer à Jonas Valanciunas dans la peinture, et depuis, le résultat est plutôt convaincant. Il a en tout cas incité le coach des Pelicans à renouveler l’opération, et force est de constater que l’ancien pensionnaire de Texas se montre de plus en plus à son aise dans son nouveau rôle.

Comme au lycée

Résultat : lorsque Jaxson Hayes et Jonas Valanciunas sont associés ensemble dans la peinture, les Pelicans affichent un différentiel positif de +4.3 points sur 100 possessions. Cette version « tall ball » des Pelicans apporte une assise en défense entre les kilos et l’expérience de Valanciunas, et la détente et la mobilité de son jeune coéquipier. De l’autre côté du terrain, on découvre que Hayes peut shooter de loin, et même driver vers le cercle.

Au sortir de son match à 18 points en 22 minutes dans la victoire à Portland, Jaxson Hayes a confié se remémorer ses années au lycée Archbishop Moeller, à Cincinnati, lorsqu’il shootait plus souvent à 3-points, jusqu’à ce qu’une poussée de croissance ne le redirige à l’intérieur.

« Si vous regardez les highlights de mon année sophomore, il n’y a que des 3-points. On me voit sortir des écrans posés sur la ligne de fond », a-t-il rappelé.

L’intérieur a donc essayé de retrouver ses bonnes habitudes, en shootant avant tout sur des positions ouvertes, de préférence en tête de raquette ou depuis le corner. Et là aussi, le résultat est plutôt encourageant. Sur le mois de mars, il tourne ainsi à 47% d’adresse à 8/17 dans l’exercice.

Un atout de plus dans ses mains

En défense aussi, son profil plutôt mobile lui permet de faire l’affaire, même lorsqu’il doit switcher sur des joueurs extérieurs. Kevin Huerter peut en témoigner, lui qui s’était retrouvé scotché en un-contre-un.

« Je savais juste que le temps sur l’horloge était presque écoulé, donc il allait essayer de m’avoir sur un drive et j’ai réussi un stop. Je ne voulais pas qu’il me passe », s’est-il remémoré.

Une situation similaire s’est reproduite face à Dejounte Murray des Spurs, devant qui il n’a pas mordu à une feinte pour un nouveau contre qui a marqué les esprits.

« Je l’ai attiré sur le côté et je lui ai dit : ‘Si tu peux faire ça régulièrement, il y aura beaucoup de zéros sur tes chèques à la fin de ta carrière’. Je vais continuer à le pousser à le faire », a pour sa part lancé Larry Nance Jr.

Avec cet atout supplémentaire dans son jeu, Jaxson Hayes se rend forcément plus utile aux yeux de son coach, et de ses coéquipiers. Reste à savoir ce que les Pelicans comptent faire avec lui et s’ils comptent le conserver avec sa double-casquette derrière Zion Williamson et Jonas Valanciunas la saison prochaine.

Avec encore un an de son contrat rookie à honorer, l’intérieur sera éligible à une prolongation dès cet été ou pourra tester le marché (sans doute comme free agent protégé) à l’issue de la saison 2022/23. À lui de faire monter sa cote d’ici là, pour s’engager sur le long terme avec New Orleans, ou ailleurs.