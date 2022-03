Draymond Green vise un retour pour le 14 mars

Draymond Green entame la dernière ligne droite. Après avoir dû reporter son retour d’environ un mois, l’intérieur des Warriors touché aux lombaires depuis début janvier, est cette fois bientôt de retour sur le parquet. C’est lui-même qui a annoncé la date espérée de l’heureux événement. Ce serait pour le 14 mars.

« Lundi prochain, le 14, contre les Wizards. C’est la date que je vise », a-t-il en effet déclaré sur son podcast. « Je suis très enthousiaste. Ça fait presque deux mois et demi. Je n’ai jamais manqué autant de temps pendant la saison. C’est quelque chose de différent pour moi. Je suis vraiment heureux de retourner sur le terrain avec mes gars pour essayer de redresser le navire ».

Un mois avant les playoffs

Les Warriors sont en effet dans le creux de la vague, avec cinq défaites de suite. Son retour ne sera donc pas de trop pour relancer Golden State, et il lui restera alors à peu près un mois de saison régulière pour retrouver ses marques.

Avant le match de cette nuit face aux Nuggets, Steve Kerr en avait profité pour féliciter son intérieur pour son sérieux durant sa convalescence.

« Il a fait une très bonne rééducation », a ainsi confié l’entraîneur. « On m’a rapporté aujourd’hui qu’il avait fait une autre séance sur le terrain. Ça fait maintenant une semaine et demie qu’il est sur le terrain, qu’il enchaîne beaucoup de tirs et qu’il s’entraîne. Il se sent donc beaucoup mieux et progresse ».