Joueurs de la semaine : Karl-Anthony Towns et Jayson Tatum récidivent

Les compteurs ont chauffé pour Karl-Anthony Towns et Jayson Tatum, tous deux invaincus respectivement avec Minnesota (4-0) et Boston (3-0) et récompensés d’un nouveau titre de joueur de la semaine.

Jayson Tatum a frappé très fort en alignant 41.3 points, 6.3 rebonds et 5 passes en moyenne. Karl-Anthony Towns a également tourné à plein régime avec 28 points, à 64.1% d’adresse au tir, et 9 rebonds en moyenne.

C’est la deuxième distinction de la sorte cette saison pour les deux joueurs qui avaient déjà été élus joueurs de la semaine, le 20 décembre. En carrière, les deux sont également à six titres de « Player of the week » chacun.