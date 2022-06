Le maire de New York répond à Kyrie Irving

La situation peut sembler absurde mais Kyrie Irving va prochainement pouvoir entrer dans le Barclays Center… sans pour autant pouvoir y jouer. À partir du 7 mars, la ville de New York assouplit en effet ses restrictions sanitaires, et il sera possible d’aller au restaurant, dans une salle de fitness ou à un événement en salle sans pass vaccinal. En revanche, sur le terrain, tout résident se doit d’être vacciné, et ça concerne donc Kyrie Irving.

« Ecoutez, je veux que Kyrie soit sur le terrain. Je ferais n’importe quoi pour qu’on décroche cette bague. Je la veux tellement… » assure Eric Adams, le nouveau maire de New York. « Mais il y a tellement d’enjeux derrière tout ça, et j’en ai parlé avec le propriétaire de la franchise. On veut trouver un moyen de ramener Kyrie sur le terrain, mais c’est un problème plus important. Je ne veux pas que la ville soit à nouveau fermée. On enverrait un mauvais message en faisant une exception pour un joueur, alors qu’un nombre incalculable d’employés new-yorkais se disent qu’ils n’auraient plus de boulot s’ils n’avaient pas suivi les règles. »

Mais Eric Adams reconnaît lui-même que son règlement est… « ridicule » ! « Je sais que cela n’a pas de sens puisque des joueurs non vaccinés peuvent jouer au Barclays Center, mais ce sont les règles, et je dois les appliquer. Si je ne le fais pas, j’ouvre une porte qui envoie un mauvais message à tous les autres employés. »

Car si le maire veut lever le pass vaccinal pour l’accès aux restaurants, aux salles de sport et aux salles qui accueillent du public, il est beaucoup moins enclin à le faire pour celui qui s’applique pour les employés.

« Les entreprises ont leurs propres obligations en matière de vaccination. Les employés de la ville ont également une obligation de se faire vacciner. Je dois suivre les règles. Et croyez-moi, je veux Kyrie sur le terrain », a encore répété Eric Adams sur CNBC. « Nous en sommes là, en ce moment, à ouvrir notre ville grâce aux mandats de vaccination. Nous ne pouvons pas la fermer à nouveau. Je ne peux pas laisser ma ville se fermer à nouveau. »