Sans Chris Paul, les Suns veulent tenir bon

Le weekend était presque parfait pour les Suns. Meilleure équipe de la ligue, la franchise de Phoenix était très bien représentée à Cleveland pour le All-Star Game, puisque Monty Williams était à la tête de la Team LeBron victorieuse du match, dont Chris Paul faisait partie, tandis que Devin Booker brillait lui dans la Team Durant.

Malheureusement, l’annonce de la blessure du « Point God » est venue gâcher le weekend des hommes de l’Arizona. Touché au pouce droit, le meneur souffre d’un arrachement osseux et il sera absent au minimum un mois et demi. Il reviendra au plus tôt à la fin du mois de mars, ou à la mi-avril, pour le début des playoffs, si sa guérison requiert les huit semaines complètes.

Malgré la mauvaise nouvelle, Monty Williams se montrait confiant pour la suite de la saison, et expliquait que l’absence du chef d’orchestre des Suns nécessiterait logiquement une adaptation importante.

« Naturellement, nous allons devoir nous adapter. J’ai déjà organisé quelques réunions avec mon staff pour aborder la suite. Des combinaisons de joueurs différentes, des rotations différentes, une manière de jouer différente » détaille le tacticien. « Chris représente une part énorme de notre succès. On ne va pas essayer de le remplacer, simplement de maintenir notre niveau de jeu, qui est élevé, sans lui. C’est dans ces moments là que je suis satisfait d’avoir une telle richesse d’effectif. »

Même son de cloche chez l’autre All-Star du « backcourt » des Suns, Devin Booker, qui a conscience que l’absence de « CP3 » va demander davantage d’efforts de la part du reste du groupe. « On doit tenir le choc sans lui. Je suis sûr que Coach a déjà un plan en tête pour que cela fonctionne sans lui avec nous sur le parquet … On doit trouver comment faire sans lui. Tout le monde va devoir redoubler d’efforts. Mais j’y vois du positif. Chris va pouvoir se reposer, et se préparer pour un parcours en playoffs que nous espérons de longue durée. »

En l’absence de Chris Paul, c’est Cameron Payne qui devrait hériter de la mène dans le cinq majeur. Arrivé à Phoenix à la « deadline », Aaron Holiday devrait également obtenir un temps de jeu plus conséquent, en sortie de banc. Mais surtout, c’est Devin Booker qui va devoir hausser son niveau, pour combler l’absence de son compère.