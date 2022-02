Joe Harris sacrifié par les Nets ?

Et si les Nets se séparaient de Joe Harris ? Actuellement blessé à la cheville et indisponible depuis le mois de novembre, l’ailier pourrait repasser sur le billard et cette deuxième opération pourrait être synonyme de fin de saison. Une situation qui met Brooklyn dans l’embarras puisque l’équipe manque d’éléments susceptibles d’étirer son jeu offensif, pour permettre aux James Harden et Kyrie Irving d’avoir plus de place pour attaquer le cercle.

D’après ESPN, les Nets pourraient donc étudier d’éventuels échanges impliquant Joe Harris afin de récupérer un profil « 3&D » capable d’aider le « Big Three » cette saison.

Pas forcément évident au regard au regard du marché et des joueurs de cette trempe, mais aussi parce que le vétéran dispose encore de deux belles années de contrat à 18.6 et 19.9 millions de dollars jusqu’en 2024. Comme il est blessé, et peut-être plus gravement que prévu, on voit mal qui pourrait faire une fleur aux Nets en le récupérant.