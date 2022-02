Les Bucks et les Celtics discuteraient d’un échange autour de Dennis Schroder

Même s’ils restent sur cinq victoires de suite, les Celtics pourraient voir leur effectif bouger d’ici les prochaines heures, avant la clôture du marché des transferts. La franchise aimerait notamment alléger ses finances pour éviter de payer la « luxury tax ».

Un des noms qui revient le plus pour partir, c’est celui de Dennis Schroder. Le meneur de jeu, remplaçant depuis deux mois, fait sa saison avec 14.4 points de moyenne, mais il n’a pas apporté une énorme plus-value à Boston.

Comme il n’a signé qu’un an (5.9 millions de dollars) et que les Celtics ne lui proposeront sans doute pas mieux cet été, c’est une monnaie d’échange idéale. C’est pourquoi, d’après ESPN, les Bucks auraient un œil sur lui.

Les Bucks voudraient aussi Grant Williams

Comment convaincre Brad Stevens de lâcher son sixième homme ? Nos confrères précisent que les Celtics seraient intéressés par Donte DiVincenzo, dont l’avenir à Milwaukee est également flou. Ce dernier (payé 4.6 millions de dollars cette saison) sera lui aussi libre cet été et les champions en titre testent sa valeur auprès de certaines franchises depuis quelques jours.

Comme les salaires concordent, Keith Smith précise qu’un échange entre les deux joueurs a été évoqué par les deux franchises. Mais ça bloque du côté de Boston car Milwaukee voudrait ajouter Grant Williams dans l’accord. Ce que les Celtics refusent.

La franchise du Winsconsin a toujours d’autres joueurs de complément comme Rodney Hood, Wesley Mathews ou Semi Ojeleye, un ancien de la maison celte, pour tenter de séduire les Celtics et les pousser à lâcher Dennis Schroder et Grant Williams. Mais pas certain que ce soit suffisant…

LEXIQUE

Luxury tax : en NBA, le salary cap n’est pas strict, et la NBA autorise les franchises les plus riches à dépasser le seuil fixé avec une marge de tolérance d’environ 20%. En l’occurrence, l’an prochain, les franchises auraient normalement pu dépenser jusqu’à 139 millions de dollars. Ensuite, pour chaque dollar dépensé au-dessus de ce plafond, les franchises doivent verser la « luxury tax » à la NBA. Une sorte d’impôt qui peut coûter très cher, et les candidats au titre paient généralement chaque année plusieurs dizaines de millions de dollars. Une somme reversée ensuite aux franchises, bonnes élèves, qui n’ont pas payé la « luxury tax ».