Comme prévu, le salary cap devrait augmenter en 2022/23

Fin 2020, la NBA avait annoncé aux franchises que, malgré la crise, le « salary cap » allait être préservé d’une éventuelle baisse dans les années à venir. La ligue a tenu parole selon les informations de The Athletic.

Nos confrères annoncent que la NBA a donné ses projections pour le salary cap et la « luxury tax » pour la saison 2022/23. La masse salariale autorisée la saison prochaine devrait être de 121 millions de dollars et la « luxury tax » serait fixée à 147 millions.

On est donc à deux millions de dollars de plus que ce qui avait été préalablement annoncé et, à titre de comparaison cette saison, le salary cap est à 112.4 millions de dollars et la luxury tax à 136.6 millions.

LEXIQUE

– Salary cap : c’est la masse salariale définie par la NBA. Pour la prochaine saison, elle était annoncée à 115 millions de dollars, mais pourrait donc baisser jusqu’à 95 voire 85 millions. Les franchises NBA ont la possibilité de la dépasser lorsqu’elles prolongent leurs propres joueurs ou via des « exceptions ».

– Luxury tax : en NBA, le salary cap n’est pas strict, et la NBA autorise les franchises les plus riches à dépasser le seuil fixé avec une marge de tolérance d’environ 20%. En l’occurrence, l’an prochain, les franchises auraient normalement pu dépenser jusqu’à 139 millions de dollars. Ensuite, pour chaque dollar dépensé au-dessus de ce plafond, les franchises doivent verser la « luxury tax » à la NBA. Une sorte d’impôt qui peut coûter très cher, et les candidats au titre paient généralement chaque année plusieurs dizaines de millions de dollars. Une somme reversée ensuite aux franchises, bonnes élèves, qui n’ont pas payé la « luxury tax ».