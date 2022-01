En triple-double, Karl-Anthony Towns fait la chanson au Jazz

Alors que les Lakers, 9èmes à l’Ouest, continuent de s’enfoncer dans le négatif, les Wolves, 8èmes, poursuivent leur beau parcours susceptible de les mener jusqu’en playoffs. En gagnant facilement face au Jazz, privé de Rudy Gobert et Donovan Mitchell, ils ont à nouveau équilibré leur bilan et plongé Utah un peu plus dans le doute.

Après avoir pris le meilleur départ sur les premières minutes grâce à Mike Conley, Utah a eu du mal à marquer et à contenir Karl-Anthony Towns. En tête après un quart-temps (26-20), les Wolves ont conforté leur avance avec les facilités d’Anthony Edwards en attaque. Auteur d’un gros deuxième quart-temps, Bojan Bogdanovic a permis à son équipe de repasser devant mais les locaux ont finalement viré en tête à la pause (52-48).

Le Jazz ne reverra pas les Wolves par la suite. Le troisième quart-temps a en effet été marqué par l’explosion offensive du « KAT » derrière laquelle les joueurs du Minnesota vont s’envoler au score (92-75). Mené de plus de 20 points, le Jazz a quand même tenté de revenir avec l’adresse de quelques hommes du banc. Mais les visiteurs n’ont jamais été en mesure de limiter « KAT », Jaden McDaniels & Co, qui ont marqué 74 points en seconde période…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Grosse performance collective des Wolves. 35 passes décisives, six joueurs à dix points ou plus… Les Wolves n’ont pas trop souffert de l’absence de D’Angelo Russell (tibia) ou de Patrick Beverley (cheville) pour signer l’une de leurs meilleures performances collectives de la saison. D’autres joueurs ont ainsi su compenser les maladresses d’Anthony Edwards.

– Inquiétude autour de Joe Ingles. La triste image de la soirée. Sur une pénétration dans le second quart-temps, l’Australien s’est tordu le genou gauche tout seul et est resté à terre pendant un moment, en souffrance. Il a dû être soutenu par ses partenaires pour regagner son vestiaire. Il doit passer des examens ce lundi mais l’optimisme n’est pas forcément de mise. « On espère que ce sera meilleur que ce qu’on imagine tous », a déclaré l’assistant coach du Jazz, Alex Jensen, qui remplaçait Quin Snyder, placé en quarantaine Covid.

– La mauvaise dynamique du Jazz. Les joueurs de Salt Lake City n’avaient plus connu une série de cinq défaites consécutives depuis février 2020. On peut élargir le spectre aux 13 dernières rencontres du Jazz : seulement deux petites victoires obtenues. Les multiples absences sont préjudiciables au Jazz qui perd du terrain sur le trio Suns – Warriors – Grizzlies au sommet de l’Ouest. Sous la menace des Nuggets et des Mavs, Utah pourrait rapidement glisser à la sixième place de la conférence.

TOPS/FLOPS

✅ Karl-Anthony Towns. Soirée quasiment parfaite pour l’intérieur des Wolves qui a notamment profité de son avantage de taille sur Rudy Gay pour prendre le dessus. C’est principalement face au vétéran du Jazz qu’il a inscrit… 16 points consécutifs pour son équipe dans le troisième quart-temps qui a fait basculer le match. Il a signé son deuxième triple-double en carrière. Le précédent datait de 2016.

✅ Jaden McDaniels. Il a largement profité des passes décisives de son intérieur pour finir au cercle après des coupes. L’ailier fort remplaçant s’est montré tout aussi adroit derrière l’arc pour signer un nouveau record en carrière sans rater le moindre tir. Production sans faute pour lui.

⛔ Le manque de protection du cercle du Jazz. Hassan Whiteside a eu beau contrer Karl-Anthony Towns à deux reprises, cela n’a pas empêché les Wolves d’inscrire 66 points dans la raquette du Jazz. Soit quasiment 30 points de plus que leurs adversaires. L’absence de Rudy Gobert a évidemment encore pesé dans les débats.

LA SUITE

Wolves (25-25) : réception des Nuggets, mardi.

Jazz (30-21) : réception des Nuggets, mercredi.