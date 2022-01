Feuilleton Ben Simmons : les Sixers prêts à jouer la montre pour viser James Harden l’été prochain

Saison blanche pour Ben Simmons ? Même s’il faut toujours se méfier des rumeurs à l’approche de la « trade deadline », la tendance à Philadelphie semble être à la patience. C’est d’ailleurs ce qu’a confirmé Daryl Morey « himself », récemment, expliquant qu’un transfert rapide de l’Australien était « moins probable que probable ».

The Athletic confirme ainsi que les Sixers sont prêts à se passer de leur All-Star toute la campagne, histoire de mettre en place un « sign-and-trade » pour une star lors de la prochaine intersaison.

Le « rêve » de Daryl Morey serait de mettre la main sur James Harden, qui n’a pas prolongé à Brooklyn et qui sera donc free agent l’été prochain (en refusant sa « player option). Mais même si « The Beard » prolonge chez les Nets, il y aura beaucoup plus d’options pour le GM lors de l’intersaison, même si ça plombe cette campagne des Sixers.

Quelques touches avec Sacramento, Atlanta et Charlotte

Pour l’instant, les pistes les plus chaudes mènent à Sacramento et Atlanta, les deux clubs étant intéressés par Ben Simmons. Mais Philadelphie ne va pas brader son joueur et aurait demandé Tyrese Haliburton ainsi que de multiples premiers tours de Draft aux Kings, ou John Collins et de multiples premiers tours de Draft aux Hawks, qui devraient également récupérer le contrat de Tobias Harris puisque les Sixers ne pensent pas qu’une triplette Harris – Collins – Embiid soit viable dans la NBA actuelle…

Récemment, les Hornets se seraient également renseignés, sans que ça n’aille très loin.

The Athletic explique que les Sixers ont aussi discuté d’échange autour de Domantas Sabonis ou Pascal Siakam, mais l’essentiel pour Daryl Morey est d’entourer au mieux Joel Embiid, et lui permettre de jouer le titre à court terme. Dans cette optique, ce n’est pas vraiment à l’intérieur que le GM du club entend donc chercher.

Mais James Harden peut-il vraiment quitter les Nets pour rejoindre Joel Embiid aux Sixers ? Et quelles sont les solutions de repli si « The Beard » décide de rester aux côtés de Kevin Durant à New York ?