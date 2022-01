Selon Chauncey Billups, Fred VanVleet est « le joueur le plus sous-estimé dans le basket actuel »

Qui est le joueur le plus sous-côté de la ligue ? Le joueur qui par sa régularité, des deux côtés du parquet, mériterait plus de reconnaissance de la part de ses pairs mais également du public ?

Pendant plusieurs années, Jrue Holiday a souvent été cité, jusqu’à ce que son arrivée à Milwaukee et son titre de champion NBA puis de champion olympique avec Team USA dans la foulée ne lui offrent la lumière qu’il méritait. Le titre de « Most Underrated Player », plus subjectif qu’autre chose, est donc remis en jeu et pour Chauncey Billups, c’est Fred VanVleet et son parcours atypique (non drafté, passé par la G-League) qui tiendrait la corde.

Précieux lors de la conquête du titre en 2019, il a poursuivi sa montée en puissance ces deux dernières saisons avant de prendre une nouvelle dimension sur cet exercice 2021/22, suite au départ de Kyle Lowry. Au-delà du parcours, c’est l’ensemble des qualités de l’arrière des Raptors qui impressionne Chauncey Billups.

« Il est juste tellement sous-estimé, pour moi, par la ligue. Je pense qu’il est peut-être le joueur le plus sous-estimé dans le basket actuel » a indiqué le champion 2004 alors que Portland affrontait Toronto cette nuit. « Il peut tout faire. Il faut lui reconnaître le mérite d’être aussi bon qu’il l’est. C’est un défenseur qui éteint des adversaires. C’est un super shooteur et un très bon créateur ».

Un nouveau traitement de faveur à digérer

« FVV » n’a pas volé ces compliments, lui qui a sorti de grosses performances ces dernières semaines, a décroché un titre de meilleur joueur de la semaine après avoir réalisé son premier triple-double en carrière et avait bien senti l’adaptation des défenses par rapport à son jeu.

« Il est capable de manipuler les défenses avec ses qualités et son QI basket. La plupart des joueurs qui peuvent faire ce genre de choses sont les superstars ici. Alors donnez-lui le crédit qu’il mérite. C’est un dur à cuire. J’ai été fier de le voir se développer, continuer à progresser et être un leader », a ajouté Chauncey Billups.

Chauncey Billups aussi, avait donc concocté un traitement de faveur pour Fred VanVleet. Un choix payant puisque les Blazers l’ont emporté au terme d’un match maîtrisé jusqu’à la fin, malgré le retour des Raptors. Une nouvelle étape se présente donc pour le joueur avant d’être considéré comme une star de la ligue.

Celle-ci passera peut-être pas une sélection au All-Star Game mais surtout par une meilleure adaptation face aux nouveaux défis imposés par les défenses adverses alors qu’il est un peu moins bien depuis une dizaine de jours (32.5% de réussite au tir sur ses 7 derniers matchs) face à des adversaires qui le ciblent désormais clairement.