Brandon Ingram et les Pelicans ne font qu’une bouchée des Clippers

Après un début de saison catastrophique, les Pelicans vont beaucoup mieux ces derniers temps. Évidemment, ils ne sont pas au niveau des cadors de la ligue mais avec un Brandon Ingram de retour à un niveau All-Star, et une identité défensive qui prend place sous la houlette de Willie Green, cette équipe devient très intéressante.

Complètement dépassés en première mi-temps, les Clippers en ont ainsi fait les frais et repartent de Louisiane avec une très grosse valise (113-89).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le début de match de New Orleans. Sans Kawhi Leonard ni Paul George, les Clippers sont une équipe offensive moyenne, mais les Pelicans ont complètement éteint Nicolas Batum et ses camarades pendant les deux premiers quart-temps. Verrouillant la raquette avec beaucoup d’envergure et contestant les 3-points, les joueurs de Willie Green ont ainsi vite pris le large. Los Angeles n’a ainsi atteint les 10 points qu’à deux minutes de la fin du premier quart-temps, les Clippers n’ayant finalement marqué que 34 points à la pause.

– Une identité défensive qui se met en place en Louisiane ? La défense est un problème depuis plusieurs saisons à La Nouvelle-Orléans, mais Willie Green est peut-être en train de trouver des clés. Avec Herb Jones dans le cinq majeur, et des joueurs comme Jose Alvarado ou Jaxson Hayes en sortie de banc, les Pelicans ont ainsi quelques joueurs qui veulent peser de ce côté du terrain, et ça entraîne toute l’équipe dans son sillage.

– Le cinq des Clippers à la ramasse. « Vieux » et « lents ». Voilà comment Tyronn Lue a décrit ses titulaires, dépassés par le cinq majeur de La Nouvelle-Orléans. Incapables de créer des décalages, les joueurs du cinq californien se sont ainsi globalement contentés d’artiller de loin, sans réussite.

TOPS/FLOPS

✅ Brandon Ingram. L’ailier monte clairement en puissance, et ça se ressent plus encore que ça ne se voit dans les stats. Sa patience pour trouver la bonne option en attaque, entre son propre shoot et une passe, est bien meilleure et il se sert encore mieux de sa taille et de ses bras immenses. En plus, il est beaucoup plus présent en défense. Un vrai match plein (24 points à 10/19, 6 passes, 5 rebonds), un vrai match de leader.

✅ Herb Jones. C’est vraiment devenu le « glue guy » de ces Pelicans. Le rookie joue ainsi comme un vétéran en défense, multipliant les aides, perturbant les pénétrations et les transmissions adverses… Et en attaque, il se contente de peu, à savoir shooter en fin de chaîne ou attaquer le cercle dès qu’il sent un espace.

⛔ Les titulaires de Los Angeles. Reggie Jackson, Amir Coffey, Nicolas Batum, Marcus Morris et Ivica Zubac ont souffert. Au total, les cinq hommes n’ont ainsi shooté qu’à 12/42 au tir, dont 3/21 à 3-points. Évidemment, c’est beaucoup trop faible pour espérer pouvoir gagner une rencontre…

WILLIE GREEN A TROUVÉ UN CINQ EFFICACE

Le cinq Devonte’ Graham – Josh Hart – Brandon Ingram – Herb Jones – Jonas Valanciunas vient de remporter son 10e match en 15 sorties, après des succès face au Jazz, aux Bucks ou aux Warriors. Pour l’instant, et en attendant le retour de Zion Williamson, c’est la combinaison gagnante pour Willie Green.

LA SUITE

New Orleans (15-26) : les Pelicans iront tester leur identité défensive à Brooklyn, samedi soir

LA Clippers (21-22) : les hommes de Tyronn Lue essaieront de se relancer à San Antonio, samedi soir