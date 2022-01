Russell Westbrook : « Rater des tirs, perdre le ballon, ça fait partie du jeu »

En arrivant en conférence de presse d’après match contre les Wolves, Russell Westbrook se doute bien que le sujet va venir sur la table. Ça ne manque pas puisque, dès la première question, il est interrogé sur les ballons perdus des Lakers et le moyen qu’ils ont trouvé pour les limiter en fin de rencontre. « Bien lire le jeu, prendre ce que la défense vous offre », se contente de répondre le Laker, personnellement visé par la question : il est responsable de 9 de 15 ballons perdus de son équipe.

Il est interrogé plus tard sur l’importance de son tir à mi-distance, rentré à cinq minutes de la fin, pour donner six points d’avance à son équipe. Et ceci, comme le souligne le journaliste, alors qu’il connaissait une soirée globalement compliquée (20 points à 7/16 aux tirs, 5 passes et 3 rebonds).

« Je ne suis pas d’accord avec cette idée que le match n’allait pas dans mon sens », rétorque alors avec plus véhémence le MVP 2017. « Mon jeu ne repose pas sur le tir ou le fait que je perde la balle. Si je rate des tirs, cela fait partie du jeu. J’ai le droit d’en rater. Comme tout autre joueur, je suis susceptible de le faire. Je peux aussi perdre le ballon, ça fait partie du jeu. »

Pour lui, l’impact d’un joueur sur un match s’évalue sur d’autres facteurs, dont le fait de capter des rebonds ou de faire les bons choix. Quant à ce fameux tir, rentré dans le quatrième quart-temps, l’ancien meneur du Thunder, des Rockets et des Wizards évoque un shoot sur lequel il travaille quotidiennement et qui n’a pas eu d’impact particulier à ce stade du match. Un shoot qu’il se devait de prendre à ce moment-là.

Sa façon de relativiser sa performance contraste avec l’impression rendue sur cette partie. Incapable de rentrer un tir à 3-points (0/5), le meneur a surtout pêché avec ses nombreuses pertes de balle. En plus de passes mal ajustées sur jeu placé, il a surtout gâché plusieurs bonnes occasions de terminer en contre-attaque. Au point d’être rappelé sur le banc, à 40 secondes de la pause, après une passe mal ajustée vers Avery Bradley sur une situation de trois contre deux. En seconde période, il a même été sanctionné d’une reprise de dribble à la sortie d’un temps-mort…

« Il s’en veut de toute façon »

« Il a connu une soirée compliquée ce soir », affiche plus lucidement Frank Vogel. « Mais il progresse et on évolue offensivement. Les gars évoluent dans différents espaces et certains éléments changent, il ne s’agit pas seulement de lui. » Le coach des Lakers fait ici référence au « small ball » reconduit cette nuit durant laquelle ni Dwight Howard, ni DeAndre Jordan n’ont été mobilisés. Ce qui n’a pas été sans conséquence en termes de points inscrits à l’intérieur et de rebonds offensifs concédés.

De son côté, LeBron James préfère positiver en évoquant une seconde période où son coéquipier a limité ses pertes de balle à deux unités.

« C’est ce qui nous a permis d’obtenir des tirs », note la superstar. « Et quand on obtient des tirs, on est une très bonne équipe. Ce qui nous a vraiment fait du mal cette année est le fait de perdre souvent la balle et de ne pas avoir pu mettre en place notre défense, alors qu’on est très bons dans la moitié du terrain. »

Cette nuit, ces ballons perdus ont coûté 21 points aux Californiens. « Je ne crois pas qu’on ait besoin d’être sur son dos par rapport à ce qu’il fait sur le terrain, les ballons perdus ou quoi que ce soit d’autre, parce qu’il s’en veut de toute façon. On est juste là pour le soutenir », termine Carmelo Anthony, alors que son coéquipier se rapproche du titre de plus gros gaspilleur de ballons (4.8) de la ligue derrière James Harden (4.9).